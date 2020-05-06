Более 4,6 тыс. ветеранов в Северной Осетии получили выплаты к 9 мая

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 мая. /ТАСС/. Свыше 4,6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы по 50 и 75 тыс. рублей в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда РФ по республике.

"Пенсионный фонд произвел единовременные выплаты в сумме 75 и 50 тыс. рублей, а также ежегодные выплаты в сумме 10 тыс. рублей. Их вместе с апрельской и майской пенсиями получили 4611 человек, проживающие в Северной Осетии. На эти цели республике дополнительно было выделено свыше 260 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным республиканского Отделения ПФР, по 75 тыс. рублей направлено в адрес 1602 жителей республики, среди которых инвалиды и участники Великой Отечественной войны; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений; граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и другие.

Кроме того, непосредственно принимавшие участие в боевых сражениях - инвалиды и участники войны - получили также ежегодные выплаты по 10 тыс. рублей.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей направлены 3009 жителям Северной Осетии. Все они в годы Великой Отечественной войны являлись участниками трудового фронта, проработавшими в тылу не менее шести месяцев, были награждены орденами и медалями СССР за самоотверженный труд.