{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Более 4,6 тыс. ветеранов в Северной Осетии получили выплаты к 9 мая

Они получили единовременные выплаты в сумме 75 и 50 тыс. рублей, а также ежегодные выплаты в сумме 10 тыс. рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 мая. /ТАСС/. Свыше 4,6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы по 50 и 75 тыс. рублей в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе отделения пенсионного фонда РФ по республике.

"Пенсионный фонд произвел единовременные выплаты в сумме 75 и 50 тыс. рублей, а также ежегодные выплаты в сумме 10 тыс. рублей. Их вместе с апрельской и майской пенсиями получили 4611 человек, проживающие в Северной Осетии. На эти цели республике дополнительно было выделено свыше 260 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным республиканского Отделения ПФР, по 75 тыс. рублей направлено в адрес 1602 жителей республики, среди которых инвалиды и участники Великой Отечественной войны; лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений; граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и другие.

Кроме того, непосредственно принимавшие участие в боевых сражениях - инвалиды и участники войны - получили также ежегодные выплаты по 10 тыс. рублей.

Выплаты в размере 50 тыс. рублей направлены 3009 жителям Северной Осетии. Все они в годы Великой Отечественной войны являлись участниками трудового фронта, проработавшими в тылу не менее шести месяцев, были награждены орденами и медалями СССР за самоотверженный труд.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия75-летие Победы
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Воронежской области создали мемориал погибшим в военной операции "Малый Сатурн"
В дальнейшем в мемориальном комплексе планируют построить часовню и музей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС