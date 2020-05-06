{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

На Ставрополье 10 ветеранов Великой Отечественной войны в 2020 году получат жилье

Четыре из них получат субсидию на приобретение жилья

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в 2020 году обеспечат жильем 10 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила в среду пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне десять ветеранов на Ставрополье получат жилье", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, четыре ветерана получат субсидию на приобретение жилья в мае 2020 года.

"Ветераны самостоятельно подобрали понравившиеся жилье. В настоящее время документы на покупку недвижимости проходят завершающую стадию оформления - государственную регистрацию права собственности", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.

Отмечается, что еще шесть ветеранов в настоящее время занимаются подбором жилья.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Производитель спецодежды на Ставрополье начал выпуск защитных костюмов для врачей
На предприятии будут ежедневно выпускать до 3 тыс. противоэпидемических костюмов из спанбонда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС