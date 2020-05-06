На Ставрополье 10 ветеранов Великой Отечественной войны в 2020 году получат жилье

ПЯТИГОРСК, 6 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в 2020 году обеспечат жильем 10 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщила в среду пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"В год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне десять ветеранов на Ставрополье получат жилье", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, четыре ветерана получат субсидию на приобретение жилья в мае 2020 года.

"Ветераны самостоятельно подобрали понравившиеся жилье. В настоящее время документы на покупку недвижимости проходят завершающую стадию оформления - государственную регистрацию права собственности", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.

Отмечается, что еще шесть ветеранов в настоящее время занимаются подбором жилья.