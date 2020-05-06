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Пандемия коронавируса нового типа

Производитель спецодежды на Ставрополье начал выпуск защитных костюмов для врачей

На предприятии будут ежедневно выпускать до 3 тыс. противоэпидемических костюмов из спанбонда

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Крупнейший в Ставропольском крае производитель спецодежды и формы запустил производство противоэпидемических костюмов. На выпуск ориентированы две фабрики предприятия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Минпрома.

"Несколько моделей комбинезонов были разработаны и сертифицированы в кратчайшие сроки. Мощности предприятия позволяют ежедневно выпускать до 3 тыс. противоэпидемических костюмов из спанбонда. Для обеспечения таких объемов выпуска компанией задействованы две фабрики в Кочубеевском районе и Георгиевском городском округе", - говорится в сообщении.

По данным министерства, техническая документация и оборудование позволяют компании "Блокпост" производить разные модели защитных комбинезонов для медиков, работающих с зараженными коронавирусом. Предприятие уже направило 10 тыс. специализированных костюмов в медицинские учреждения Ставрополья, еще около 15 тыс. изделий поступят в амбулатории в ближайшие дни.

Ранее выпуск защитной одежды для медицинских работников на Ставрополье начала швейная фабрика в Пятигорске. По информации министерства, соответствующее производство выстраивают еще несколько компаний для многократного наращивания выпуска защитных костюмов.

В Ставропольском крае насчитывается 177 организаций легкой промышленности, в основном это предприятия малого бизнеса.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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