Ветераны из КБР поделились мыслями о войне и мире в фотопроекте к юбилею Победы

НАЛЬЧИК, 6 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны из Кабардино-Балкарии (КБР) поделились с мыслями о войне и мире в фотопроекте Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Роспатриотцентра. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе движения.

"В рамках фотопроекта "75 правил жизни победителей", организованного к юбилею Великой Победы ОНФ и Роспатриотцентром, в городских округах и районных центрах Кабардино-Балкарии установили баннеры с портретами трех ветеранов Великой Отечественной войны. Всего на улицах Нальчика, а также в других городов и сел республики размещены 13 билбордов и два световых табло с фотографиями живущих здесь ветеранов. На каждом из них коротко рассказано о боевом пути фронтовика и приводится цитата из его рассказов о жизни", - говорится в сообщении.

Фотопроект "75 правил жизни победителей" знакомит россиян с жизнью и достижениями почти 300 ветеранов. В проекте участвовали более 100 фотографов по всей стране. В Кабардино-Балкарии снимки фронтовиков делали Джамиля Кучукова и Ислам Макоев. Портреты ветеранов публикуются в соцсетях, и это делает лица победителей, их рассказы ближе современной молодежи, считают организаторы. Фотопроект - часть Всероссийской акции "Мечты победителей" благотворительного проекта "Мечтай со мной", приуроченного к 75-летию Победы. В рамках этой акции каждый может принять участие в исполнении заветных желаний ветеранов, выразить им свою благодарность.

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