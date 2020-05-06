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75-летие Победы

Ветераны из КБР поделились мыслями о войне и мире в фотопроекте к юбилею Победы

Портреты ветеранов публикуются в соцсетях

НАЛЬЧИК, 6 мая. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны из Кабардино-Балкарии (КБР) поделились с мыслями о войне и мире в фотопроекте Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Роспатриотцентра. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе движения.

"В рамках фотопроекта "75 правил жизни победителей", организованного к юбилею Великой Победы ОНФ и Роспатриотцентром, в городских округах и районных центрах Кабардино-Балкарии установили баннеры с портретами трех ветеранов Великой Отечественной войны. Всего на улицах Нальчика, а также в других городов и сел республики размещены 13 билбордов и два световых табло с фотографиями живущих здесь ветеранов. На каждом из них коротко рассказано о боевом пути фронтовика и приводится цитата из его рассказов о жизни", - говорится в сообщении.

Фотопроект "75 правил жизни победителей" знакомит россиян с жизнью и достижениями почти 300 ветеранов. В проекте участвовали более 100 фотографов по всей стране. В Кабардино-Балкарии снимки фронтовиков делали Джамиля Кучукова и Ислам Макоев. Портреты ветеранов публикуются в соцсетях, и это делает лица победителей, их рассказы ближе современной молодежи, считают организаторы. Фотопроект - часть Всероссийской акции "Мечты победителей" благотворительного проекта "Мечтай со мной", приуроченного к 75-летию Победы. В рамках этой акции каждый может принять участие в исполнении заветных желаний ветеранов, выразить им свою благодарность.

"Фронтовой товарищ на войне - ближе, чем брат", - говорит артиллерист, капитан гвардии 97-летний Сейфудин Багов. Он участвовал в освобождении Украины, в боях за взятие городов Берлин, Ратибор, Бискау, Коттбус, Люббен, Тельтов. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями за мужество и героизм. День Победы Багов встретил в Берлине.

Ивану Рудневу 101 год, секрет долгой и счастливой жизни он видит в трудолюбии и доброте: "Мой секрет долголетия - все время трудиться. Труд создал человека. Надо очень любить жизнь во всех ее проявлениях, меньше злиться и по-доброму относиться к людям". В годы Великой Отечественной войны Руднев служил в автомобильном полку, доставлял горючее, боеприпасы и продовольствие, обучал водителей, победу встретил в Москве.

Для Мухаша Созаева фронтовые дороги стали школой истинного патриотизма. "Национализм - предательство патриотизма. На войне мы делились куском хлеба с человеком, не задумываясь о национальностях", - рассказал Мухаш Аслангериевич. Он был призван в армию в декабре 1941 года, воевал на Курской дуге, на Западной Украине, в 2010 году принял участие в Параде Победы на Красной площади.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария75-летие Победы
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