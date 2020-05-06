В Улан-Удэ установили новый памятник труженикам тыла и детям войны

УЛАН-УДЭ, 6 мая. /ТАСС/. Новая скульптурная композиция появилась в Улан-Удэ в честь Великой Победы - на недавно отремонтированной площади Славы установлен памятник труженикам тыла и детям войны. Об этом сообщили в среду в пресс-службе мэрии.

Президент России Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня на площади Славы в Железнодорожном районе Улан-Удэ установили памятник труженикам тыла и детям войны. Памятник состоит из четырех бронзовых фигур - это мужчина и мальчик, изготавливающие винт самолета, и женщина с девочкой, которая держит сноп ржи. Все они олицетворяют стойкость, мужество и самоотверженность", - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Поддерживает скульптурную композицию бронзовая стела, состоящая из предметов, производившихся в тылу для нужд фронта. В основании стелы изображен элемент герба Бурятской автономной советской социалистической республики, венчает ее знамя Победы. Также на стеле планируется прикрепить таблички с информацией о работе тыла.

"Скульптурная композиция была изготовлена в Москве, работа велась с января 2020 года, ее автор - скульптор Алексей Чебоненко. Из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, авторский коллектив не смог приехать в Улан-Удэ для монтажа памятника, поэтому к установке композиции привлекались специалисты художественной мастерской "Лотос" и компании "Бест-плюс", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в мэрии сообщали, что в Улан-Удэ к празднованию 75 -летия Победы в Великой Отечественной войне будут отремонтированы 11 обелисков, мемориалов. В декабре 2019 года в центре Улан-Удэ был открыт памятник дважды Герою Советского Союза маршалу Константину Рокоссовскому, чья судьба, военная карьера связаны с Бурятией. Кроме того, рядом с четырьмя городскими школами установлены памятники Героям Советского Союза, которые родились, работали в Бурятии, - Георгию Москалеву, Базару Ринчино, Осипу Денисову и Петру Харитонову.