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75-летие Победы

"Сад памяти" высадили у мемориала "Разорванное кольцо" на Дороге жизни в Ленобласти

В посадке голубых елей принял участие губернатор региона Александр Дрозденко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Всероссийская акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы, прошла в среду у мемориала "Разорванное кольцо" во Всеволожском районе Ленинградской области. На месте, где в годы войны начиналась Дорога жизни, соединявшая Ленинград с большой землей, высадили голубые ели, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в посадке деревьев у мемориала "Разорванное кольцо". Сегодня рядом с мемориалом были высажены голубые ели. Все эти мероприятия проводят при условии соблюдения необходимых мер безопасности", - рассказали в пресс-службе.

Мемориал "Разорванное кольцо" расположен на Вагановском спуске, с которого в ноябре 1941 года первая машина съехала на лед Ладожского озера, положив начало Дороге жизни, действовавшей две блокадных зимы. Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Осада города на Неве продолжалась 872 дня, за это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.

Субботники Победы

Помимо посадки деревьев, в рамках акции у мемориала прошел традиционный субботник Победы - в эти дни их проводят у всех воинских мемориалов области. Всего к празднику будут благоустроены более 1600 памятных мест во всех районах Ленинградской области. Участники, соблюдая меры безопасности, очистили закладной камень памятника и возложили цветы. Субботники Победы прошли сегодня также в Гатчинском и Лужском районах, где участники акции - волонтеры, активисты, члены Совета ветеранов, представители местных властей - привели в порядок воинские мемориалы и возложили к ним цветы. В областном правительстве подчеркивают, что мероприятия проходят с обязательным соблюдением всех противовирусных мер: работают группы не более 10-15 человек, участников обеспечивают необходимым инвентарем, средствами дезинфекции, масками и перчатками.

Акция "Сад памяти" началась в Ленинградской области 30 апреля в городе воинской славы - Луге, за это время деревья уже высадили в Тосно и нескольких лесничествах. В Санкт-Петербурге акция проходит в городских скверах и парках: так, 5 мая в Сквере Блокадников на площади Мужества высадили 75 кустов сирени.

Сосны в Сибири

Высадка саженцев в рамках акции прошла и в Омской области, сообщили ТАСС в оргкомитете: в Парке Победы рядом с поселком Черлак сотрудники Черлакского лесничества посадили более трех тысяч сосен. "Именно здесь, в Омской области, и родилась инициатива по созданию "Сада памяти". Президентский грант на акцию, которая стала международной и уже переросла в традицию, выиграл руководитель омского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Павел Шильников", - сказали в оргкомитете. Акция стартовала в Омской области 16 апреля, на данный момент там высажено уже более миллиона деревьев.

Акция приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских воинах с 18 марта по 22 июня по всей России планируют высадить 27 млн деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать граждан, общественные, волонтерские и добровольческие организации. В условиях самоизоляции жители частных домов могут участвовать в акции, высаживая деревья на собственных участках. Информацию о таких посадках можно нанести на интерактивную карту на сайте акции садпамяти2020.рф.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьОмская область75-летие Победы
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