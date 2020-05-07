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75-летие Победы

На Ставрополье ко Дню Победы восстановили ряд воинских захоронений

Всего планируют восстановить около 60 воинских захоронений

ПЯТИГОРСК, 7 мая. /ТАСС/. На Ставрополье в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 33 муниципалитетах отремонтируют около 60 воинских захоронений, часть из них уже восстановлена. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"33 братские и 24 индивидуальные могилы в 33 муниципальных образованиях края приводят в порядок в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024" и государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры". Средства на эти цели - почти 33 млн рублей - направляют федеральный и краевой бюджеты. Плюс - не менее 5 % добавляют муниципалитеты", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, на территории Георгиевского городского округа завершены работы по восстановлению могилы летчика В. А. Фесенко на сельском кладбище села Обильного, братской могилы на кладбище села Новозаведенного и братской могилы воинов, погибших в борьбе с фашизмом, в станице Урухской. В Ессентуках восстановили братские кладбища "Памятник воинам, погибшим в боях 1941-1945 гг.", "Захоронение Маркова Сергея Иосифовича, погибшего при освобождении Донбасса" и "Могила неизвестного солдата". В Невинномысске отреставрировали братскую могилу советских воинов. В селе Гофицком привели в порядок монумент воинам-односельчанам, павшим в годы войны, работа в Петровском горокруге продолжается.

В этом году будут отремонтированы еще четыре воинских захоронения, в том числе могила С. Е. Передрий в селе Благодатном, могила Е. А. Дудка в селе Шведино, обелиск на братской могиле воинам-разведчикам, погибшим в 1943 году, а также памятник П. Г. Дьячкову, павшему смертью храбрых в 1943 году в боях за Родину.

"Перечень воинских захоронений, требующих восстановления, формировался на основе заявок муниципалитетов. Где-то нужно обновить ограду или надписи, а где-то - выполнить работы капитального характера. Это крайне важная работа, ведь таким образом мы сохраняем и передаем детям, внукам и правнукам память о воинах-героях, защитивших Отечество в самые страшные годы нашей истории", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Романа Марченко.

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