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Ученые КБР в течение месяца испытают дрон для распыления удобрений и мониторинга полей

Октокоптер может поднять около 10 кг груза

НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН (КБНЦ РАН) планируют в течение ближайшего месяца провести на полях республики испытание октокоптера DJI Agras для распыления удобрений и изучения состояния растений. Предполагается, что такой дрон в 40 раз экономичнее ручного метода работы, сообщила в четверг ТАСС заведующая Инжиниринговым центром КБНЦ РАН Оксана Загазежева.

"Октокоптер DJI Agras предназначен для сельского хозяйства, он был закуплен в рамках программы развития КБНЦ РАН для тестирования и внедрения интеллектуальных систем, разрабатываемых учеными КБНЦ РАН. Сотрудники научного центра совместно с инжиниринговым центром разработали план эксперимента полета коптера по опрыскиванию деревьев. Собираются отработать данный план и провести в течение месяца первые испытания дрона для опрыскивания деревьев и зерновых культур. Местом испытания станут поля Института сельского хозяйства и сельскохозяйственной опытной станции, которые являются структурными подразделениями КБНЦ РАН", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, использование беспилотника в 40 раз экономичнее, чем метод ручного распыления. "Применение дронов в сельском хозяйстве не ограничивается распылением пестицидов, подобные устройства можно оснастить камерами высокого разрешения для автоматического мониторинга состояния здоровья растений. Благодаря высокой грузоподъемности, скорости и мощности он идеально подходит для обработки полей удобрениями, жидкими пестицидами", - добавила Загазежева.

По ее словам, во время распыления дрон самостоятельно регулирует количество выбрасываемых пестицидов в зависимости от скорости передвижения. Также, при необходимости вернуться, коптер занимает точку, в которой он остановился и продолжает работу с нее. "Мы планируем оснастить октокоптер программно-аппаратным комплексом, который разрабатывается в КБНЦ РАН для интеллектуального мониторинга и анализа состояния полей. С его помощью мы сможем увидеть, где какие участки обгорели, где есть заболевшие растения, чтобы не обходить все поле", - подчеркнула заведующая Инжиниринговым центром.

Октокоптер может поднять около 10 кг полезной нагрузки. В его комплектации восемь моторов, вес дрона без них составляет около 8 кг. Ученые планируют провести порядка десяти полетов, необходимые для определения фактической продолжительности полета, производительности опрыскивания, а также ряд других технических и экономических показателей.

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