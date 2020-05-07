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Власти Дагестана направят более 4 млн рублей на создание парковых зон в двух селах

В парковых зонах обустроят пешеходные зоны, проведут озеленение, установят освещение, урны, скамейки и беседки

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Две парковые зоны будут обустроены в селах Каракюре и Мискинджа Докузпаринского района Дагестана в рамках реализации республиканского проекта "Мой Дагестан - комфортная городская среда", на это будет направлено более 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации в четверг.

"В текущем году в Докузпаринском районе по республиканскому проекту "Мой Дагестан - комфортная городская среда" благоустроят две общественные территории - парковые зоны в селах Каракюре и Мискинджа", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, аукционы на проведение работ уже завершены, в ближайшее время будут подписаны контракты с победителями.

"Стоимость работ на объекте в селе Каракюре составляет 1 млн 300 тыс. 600 рублей, а по объекту в селе Мискинджа - 2 млн 978 тыс. 20 рублей", - добавил собеседник агентства.

Согласно аукционным документациям, победители тендеров должны выполнить работы по благоустройству в обоих селах в течение 15 дней с момента подписания контрактов. Работы предусматривают обустройство пешеходных зон, озеленение, установку освещения, урн, скамеек и беседок.

В Дагестане в 2019 году началась реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных сделать жизнь людей качественно лучше. Эти проекты исходят из ключевых задач в послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики в 2019 году.

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