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Пандемия коронавируса нового типа

В Махачкале 12 гостиниц и баз отдыха готовы развернуть госпитали для пациентов с COVID-19

Их общая вместимость составляет 500 человек

МАХАЧКАЛА, 7 мая. /ТАСС/. Двенадцать гостиниц и баз отдыха Кировского района Махачкалы готовы предоставить в общей сложности почти 700 мест под размещение пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Об этом в четверг в Instagram сообщил глава администрации района города Салих Сагидов.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас, к большему сожалению, все еще остается сложной. Мы видим усилия наших врачей в борьбе с этим вирусом, но мест в больницах с каждым днем все меньше, а где-то их и вовсе нет. В этой связи мы договорились с собственниками 12 расположенных на территории Кировского района гостиниц и баз отдыха, все они готовы предоставить свои помещения для борьбы с этим вирусом", - говорится в сообщении.

Сагидов отметил, что общее количество мест для возможного размещения - 674. "При этом полагаем целесообразным разместить граждан в четырех самых крупных базах отдыха: "Золотая вилка" - "Малибу", "Вдохновение", "Хостел Хаус", "Гермес глобус". Общая вместимость их составляет 500 человек", - написал он.

Кроме того, Сагидов подчеркнул, что Министерством труда и социального развития Республики Дагестан зарезервирована база отдыха "Одиссей" под обсервацию граждан, прибывающих из стран ближнего и дальнего зарубежья, примерно на 400 мест. "При необходимости полагаем возможным также разместить в указанной базе отдыха больных пневмонией и/или коронавирусом", - добавил он.

По данным регионального оперштаба, на 7 мая в Дагестане 2 372 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 105 человек за сутки), 391 человек выздоровел, 16 умерли. Всего в республике обследовано более 24 тыс. человек, 3 512 находятся на изоляции.

В республике действует режим самоизоляции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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