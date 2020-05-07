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Доставка леса по Северной Двине началась в Архангельской области

Всего на предприятия планируется доставить более 600 тыс. куб. м древесины зимней заготовки

АРХАНГЕЛЬСК, 7 мая. /ТАСС/. Доставка древесины по Северной Двине на предприятия Архангельска началась в Архангельской области. Как сообщила в четверг пресс-служба ГК "Титан", из-за теплой зимы сплавная летняя навигация ожидается сложной.

"Из Верхнетоемского района в Архангельск речным путем начали доставлять древесину. Первые баржи привел теплоход "Псков". По словам специалистов "Беломорской сплавной компании", навигация в этом году ожидается непростой. Аномально теплая зима не позволила сформировать нужное количество плотов, поэтому сплав древесины преимущественно пройдет баржами", - говорится в сообщении.

Первые баржи шли вслед за ледоходом, который практически завершился на Северной Двине. В настоящее время отдельные льдины выносит от берегов, а также из притока Двины - реки Пинеги.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, обычно значительную часть древесины стараются отправить плотами. В этом году из-за теплой зимы долгое время не удавалось подготовить площадку для их формирования. "Плот вмещает значительно больше леса, чем баржа, поэтому рейсов будет больше", - добавили в пресс-службе. Один плот перевозит 12-14 тыс. куб. м древесины, одна баржа вмещает тысячу кубометров леса. Буксир обычно ведет караван из четырех-шести барж.

На Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат и Лесозавод 25 планируется доставить более 600 тыс. куб. м древесины зимней заготовки.

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