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В ставропольском Михайловске открыли детский сад на 280 мест

Там есть собственный бассейн, просторные музыкальные и физкультурные залы

ПЯТИГОРСК, 7 мая. /ТАСС/. Детский сад на 280 мест, построенный по национальному проекту "Демография", ввели в эксплуатацию в Михайловске, сообщила в четверг пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"В городе Михайловске Шпаковского района по улице Ленина введен в эксплуатацию новый детский сад. Дошкольное учреждение строилось за счет средств федерального и краевого бюджетов в рамках национального проекта "Демография". Уютный двухэтажный детский сад сможет принять 280 маленьких жителей города", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новый детский сад разделен на группы, состоящие из игровых комнат, спален, буфетов, раздевалок, санузлов и холлов. Кроме того, там есть собственный бассейн, просторные музыкальные и физкультурные залы. Территорию рядом с садом благоустроили, организовали цветники и клумбы, построили игровые и спортивные площадки.

"Всего на Ставрополье в рамках нацпроекта "Демография" ведется строительство 12 детских садов. Еще восемь объектов планируем начать строить в этом году", - приводятся в сообщении слова министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерия Савченко.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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