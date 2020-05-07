Мониторинг и авиаучет: как сохранить исчезающие в России популяции дикого северного оленя

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Внесенные в Красную книгу России исчезающие подвиды дикого северного оленя, остатки огромной популяции копытных эпохи оледенения, нуждаются в пристальном контроле: для их сохранности необходимы регулярный мониторинг, авиаучет и защита от браконьеров. О том, каково состояние этих популяций и как их сохранить, рассказали опрошенные ТАСС ученые и представители заповедников.

Этой весной в России впервые с 1997 года обновили Красную книгу. В список исчезающих вошли 29 новых видов птиц и 14 - млекопитающих. В их числе - несколько подвидов северного оленя: европейский, сибирский лесной и охотский.

Места обитания

Северный олень на территории Северной Евразии долгое время был часто встречающимся видом. Согласно исследованиям зоологов XX века, его ареал занимал всю лесную зону Европейской России, всю Сибирь и Дальний Восток, сообщил ТАСС научный сотрудник Института земной коры Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Алексей Клементьев.

"К настоящему времени обычным местообитанием северного оленя является тундра, но мало кто из обывателей знает, что местные мелкие локальные популяции имеются повсеместно в тайге и в горных тундрах юга Сибири и Дальнего Востока", - сказал Клементьев.

В наше время большинство популяций дикого северного оленя несет серьезный урон из-за браконьеров и хищников, изменений климата и истощения пастбищ.

Создание заповедников и борьба с браконьерами

Сокращение численности популяции европейского подвида дикого северного оленя наблюдается во всех регионах Северо-Запада России, где встречаются эти животные - в Мурманской и Архангельской областях, республиках Коми и Карелии. Так, в Карелии на 2014 год их численность составляла около 2,3 тыс. особей, однако еще в 1970-е годы размер популяции достигал 7 тыс. Мониторинг в Мурманской области в 2019 году показал, что восточная популяция оленя разрознена и малочисленна. По словам заместителя директора по науке национального парка "Русская Арктика" Ивана Мизина, во всех этих субъектах олень уже числится в региональных Красных книгах, теперь охранный статус повысился, что позволит направить больше сил на сохранение подвида.

"За 10 лет численность [оленя] снизилась в два раза. Причины сокращения: во-первых, браконьерские охоты, а во-вторых, фрагментация мест обитания - леса вырубаются, исчезают, также туризм активно развивается - идет беспокойство животных в весенний период", - сказал Мизин.

Например, олень покинул острова северных озер Карелии из-за появления там туристов, отметил старший научный сотрудник лаборатории зоологии Института биологии Карельского научного центра РАН (КарНЦ РАН) Данила Панченко.

Опрошенные ТАСС эксперты сходятся во мнении, что главной причиной постепенного исчезновения европейского оленя являются браконьеры. Запрет охоты на него действует во всех регионах федерального округа, тем не менее оленя продолжают истреблять для продажи. Причем за один раз убить могут до 14 особей, как это произошло в районе карельского озера Топозеро в 2010 году.

Осколки эпохи

В Красной книге оказались и сибирские популяции лесного подвида северного оленя: ангарская и алтае-саянская (кроме, обитающих в Туве). Ангарские олени - одни из самых малоизученных. Недавно сотрудники Центральносибирского заповедника надели на несколько особей спутниковые ошейники в надежде на то, что спутниковое наблюдение за этим животными позволит больше узнать о них.

"Ведем за ними пристальное ежесуточное многочасовое наблюдение. Благо, что теперешняя ситуация (пандемия коронавируса и связанная с ней самоизоляции - прим. ТАСС) оставляет много времени, чтобы в режиме онлайн следить за передвижением оленей на экране монитора, накладывать всевозможные карты, смотреть где он ходит, чем он питается и какие там погодные условия", - рассказал ТАСС директор заповедника Павел Кочкарев.

Южнее, в Алтайских и Саянских горах, обитает еще одна лесная популяция дикого северного оленя. Как сообщил ТАСС старший координатор представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов, ситуация с ней удручающая - этот вид повсеместно исчезает: в Алтайском биосферном заповеднике осталось около 100-130 особей, на территории Кузнецкого Алатау - чуть более 100. Олень маленькими изолированными популяциями рассеян по огромному ареалу.

По словам старшего научного сотрудника Саяно-Шушенского заповедника Романа Афанасьева, в конце прошлого века здесь обитало около 50 особей лесного дикого северного оленя, сейчас - порядка 30. "Это маленький осколок, реликтовый подвид, оставшийся высоко в горах после эпохи оледенения. Его численность подорвали в 90-е годы, когда было распространено браконьерство с вертолетов. Лесной северный олень непуглив, доверчив, близко подпускает к себе человека", - рассказал Афанасьев.

Лесной олень очень чутко реагирует на изменения климата, совершенно не переносит кровососущих насекомых, которых становится все больше из-за потепления.

"Основная причина [исчезновения] - все равно браконьерство, но накладываются и климатические изменения. Очень серьезная угроза - конкуренция с домашним оленем, у них одни и те же пастбища. Чабаны, которые разводят северных оленей - в Туве, к примеру, истребляют практически лесной подвид", - пояснил Карнаухов.

Авиаучет и борьба с браконьерством

Для сохранения популяций дикого северного оленя, по мнению опрошенных экспертов, необходимы регулярный мониторинг и изучение животных. В регионах создают новые охраняемые природные территории, специализирующиеся на защите дикого северного оленя: к примеру, в Карелии ученые Института биологии совместно с Фондом дикой природы работают над основанием трех новых заповедников на территориях Лоухского и Кемского районов.

Собеседники агентства надеются, что благодаря полученному охранному статусу на защиту популяций удастся привлечь дополнительное финансирование, которое, прежде всего, необходимо для проведения регулярного авиаучета. Из-за недостатка средств в регионах авиаучетом занимаются с большими паузами - в Мурманской области процедура не проводилась с 2018 года, а в Карелии - с 2014-го.

Также эксперты считают, что необходимо существенно ужесточить наказание для браконьеров. Существующее законодательство предусматривает возможность применения жестких мер к нелегальным охотникам, но в большинстве случаев нарушители отделываются легким испугом - их не привлекают ни к уголовной ответственности, ни к большим штрафам.