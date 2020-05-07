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75-летие Победы

Подарки вручат каждому ветерану Великой Отечественной войны на Ставрополье

В крае проживают 900 ветеранов и участников войны

СТАВРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в преддверии Дня Победы вручат подарки и продуктовые наборы каждому ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в регионе. Об этом в четверг сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"В ближайшие два дня главы городов, районов и поселений, в которых проживают ветераны и участники Великой Отечественной войны, придут в дом к каждому из них и вручат продуктовые наборы, подарки от губернатора Владимира Владимирова и рисунки ставропольских ребят. Без поздравлений не останется ни один из 900 ветеранов и участников войны", - говорится в сообщении.

Первые подарки Владимиров вручил лично в Невинномысске и Изобильном, он поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза Андрея Титенко и Владимира Ткачева. В этом году каждому из них был присвоен статус почетного гражданина Ставропольского края. Каждому ветерану вместе с детскими рисунками и продуктовыми наборами вручили по телевизору.

Во время Великой Отечественной войны на фронтах сражались более 320 тыс. жителей Ставропольского края, домой не вернулись больше половины из них. В августе 1942 года нацисты вторглись на территорию Ставрополья, регион был полностью освобожден 25 января 1943 года. По данным Государственного архива Ставропольского края, за пять с половиной месяцев оккупации в регионе погибли более 32 тыс. человек.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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