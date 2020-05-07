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75-летие Победы

Сад в честь 75-летия Победы высадят на Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаево-Черкесии

В республике до конца весны высадят около 110 тыс. саженцев деревьев разных пород

ЧЕРКЕССК, 7 мая. /ТАСС/. Гидроэнергетики в честь 75-летия Победы высадят сад на территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС в Карачаево-Черкесии, рассказали в четверг в пресс-службе ПАО "Русгидро" - "Карачаево-Черкесский филиал".

"В Карачаево-Черкесском филиале Русгидро накануне 9 мая высадят Сад Памяти в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сад будет разбит на территории Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и через несколько лет станет любимым местом отдыха для работников филиала", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что работы будут проведены с соблюдением всех требований безопасности в период пандемии, участники воспользуются средствами индивидуальной защиты и будут соблюдать необходимую дистанцию.

"Гидроэнергетики считают своим долгом выразить благодарность всем, кто восстановил мир, почтить память жертв этой страшной войны, почувствовать единение со всей страной", - добавили в пресс-службе. При этом отмечается, что сотрудники компании также принимают участие в акциях "Бессмертный полк", "Окна Победы", "Наследники Победы" и "Мы все равно скажем спасибо", записывая видеообращения со словами благодарности ветеранам и видеоролики со своими детьми, которые исполняют песни и стихи о войне.

Ранее в пресс-службе главы и правительства КЧР рассказали, что республика присоединится к Международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в регионе до конца весны высадят около 110 тыс. саженцев деревьев разных пород.

Крупнейшая электростанция КЧР Зеленчукская ГЭС-ГАЭС была запущена 20 лет назад и является уникальным для России гидроэнергетический объект, совмещающим в одном комплексе сооружений ГЭС и ГАЭС. Комплекс обеспечивает до 45% от общего объема электроэнергии региона. Мощность станции в турбинном режиме составляет 300 МВт, в насосном режиме - 156 МВт. В части ГЭС работа станции основана на переброске в реку Кубань части стока рек Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут, по системе каналов, тоннелей и дюкеров общей длиной более 30 км.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО75-летие Победы
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