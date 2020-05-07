Центр цифрового образования детей "IT-куб" откроется во Владикавказе осенью 2020 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Центр цифрового образования детей "IT-куб" на 400 мест откроется во Владикавказе осенью 2020 года по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Более 400 детей в год смогут получать дополнительное образование в центре цифрового образования детей "IT-куб", который осенью откроется во Владикавказе. Центр создается в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование". На эти цели из федерального бюджета было выделено более 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

В центре цифрового образования детей "IT-куб" будут открыты шесть образовательных направлений: "Программирование на Python", "Мобильная разработка", "Программирование роботов", "Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности", "Системное администрирование", "Основы алгоритмики и логики". По каждому из них разрабатываются учебно-методические комплексы и методические материалы. В центре также будет функционировать шахматная зона.

На сегодняшний день продолжается комплектование штата педагогов, которые летом пройдут курсы повышения квалификации.

"IT-куб" будет функционировать в новом здании гимназии "Диалог". "Охватить образовательными программами по шести направлениям планируется более 400 человек в год, а в различных мероприятиях, которые будет проводить центр, примут участие свыше 3000 человек в год", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Людмилу Башарину.