В Карачаево-Черкесии тысяча семей получит продуктовые наборы в честь рамадана

ЧЕРКЕССК, 8 мая. /ТАСС/. Благотворительная организация "Территория милосердия" направит продуктовые наборы тысяче семей Карачаево-Черкесии в честь священного месяца рамадана, сообщил в пятницу ТАСС сотрудник фонда Рамазан Узденов.

"Пандемия коронавируса повлияла на масштабы наших мероприятий, их количество и формы проведения. В прошлом месяце рамадане мы проводили еженедельные общественные ифтары, сооружали шатры на центральной площади города Черкесска и подготавливали специальную программу, к трапезе мог присоединиться каждый желающий. В текущем году в связи с введенным режимом самоизоляции мы этого сделать не можем, но в планах совместно с благотворительными организациями "Самира" и "Очаг добра" развозить большие продуктовые наборы, речь идет о тысяче семей со всех районов республики", - сказал Узденов.

По его словам, что большие продуктовые наборы включают в себя 25 кг муки, 5 л подсолнечного масла, чай, по 5 кг риса, сахара и макаронных изделий. Поставки уже начались, и первые семьи уже получили наборы. Он также отметил, что во время режима самоизоляции увеличилось количество обращений от жителей республики с просьбой о помощи продуктами питания, с начала ввода режима была оказана помощь 1,6 тыс. семьям.

В период пандемии коронавируса сотрудники фонда адаптировали свои традиционные акции. В прошлые годы проводилась акция "Рамадан для детей", где для подопечных фонду детей устраивались праздники, походы в кино. "В этом году это невозможно сделать, поэтому мы решили провести акцию "Шкатулка желаний". В рамках этой акции мы будем через родителей собирать желания детей и узнавать, какие бы подарки они хотели получить, и этих детишек мы хотим обрадовать подарками в честь месяца рамадана", - рассказал Узденов.

Он отметил, что уже удалось запустить акцию "Ифтар путникам". Ежедневно на одном из самых оживленных участков дороги в Черкесске, а именно на выезде из города в сторону Усть-Джегуты, волонтеры раздают по 100 наборов фиников и воды для тех, кто не успевает домой ко времени разговения. "Волонтеры участвуют в меньшем количестве по сравнению с прошлыми годами, так как мы тоже стараемся заботиться о здоровье наших волонтеров. Собираются только парни, предусмотрены средства защиты в форме масок и антисептиков", - отметил сотрудник фонда.

Пост в рамадан считается одним из пяти столпов Ислама (основным предписанием). В этот месяц правоверным предписывается воздерживаться в светлое время от еды, питья, дурных слов и мыслей, а вместо этого - усердно молиться, заниматься богоугодными делами, благотворительностью. Рамадан считается благословенным, поскольку в этот месяц Аллах ниспослал пророку Мухаммеду священную книгу - Коран. В 2020 году рамадан начался 24 апреля, об окончании месяца будет свидетельствовать новолуние.