На Ставрополье врачам закупили защитные костюмы и респираторы на 10 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 8 мая. /ТАСС/. Благотворительная некоммерческая организация "Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края" направила около 10 млн рублей на покупку средств защиты для медиков, сообщило в пятницу управление по информполитике правительства региона.

"Благотворительная некоммерческая организация "Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края" заключила контракт с поставщиком средств индивидуальной защиты для медицинских работников региона. Помощь медикам будет передана фондом в рамках благотворительной волонтерской инициативы "Доброе сердце", - говорится в сообщении.

Для медиков края приобретут одноразовые защитные костюм и респираторы.

"Проработан вопрос выбора поставщика, предложившего наилучшие условия поставки спецсредств для медработников. В результате контракта с ГУП "Ставропольфармация" в ближайшее время мы получим около 1,5 тыс. одноразовых защитных костюмов, около тысячи комплектов защитной одежды для врачей-инфекционистов, около 4 тыс. респираторов, которые будут переданы работникам медучреждений Ставропольского края. В общей сложности на закупку средств защиты будет затрачено порядка 10 млн рублей", - приводятся в сообщении слова директора Фонда соцподдержки населения края Сергея Трошина.

Отмечается, что Минздрав Ставропольского края предоставил фонду списки лечебных учреждений, нуждающихся в средствах индивидуальной защиты. Врачам, а также персоналу, контактирующему с больными, в ближайшее время будут переданы необходимые в работе спецсредства.

В мире коронавирусом заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.