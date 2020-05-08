Около 2,5 тыс. специалистов обучились ранней диагностике коронавируса на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 8 мая. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. медработников прошли обучение по программам ранней диагностики и профилактики коронавируса нового типа на Ставрополье за апрель, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"За апрель на циклах повышения квалификации проучено порядка 2,5 тыс. специалистов. Около половины - это врачи медицинских организаций края. А также обучение прошли преподаватели, ординаторы, аспиранты, студенты СтГМУ (Ставропольского государственного медицинского университета)", - отметили в министерстве.

По данным пресс-службы, обучение проходит на базе Института дополнительного профессионального образования Ставропольского государственного медицинского университета с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

"В соответствии с мерами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции специально для врачей и среднего медицинского персонала институт разработал программы по обучению ранней диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день таких программ 7, время подготовки - 18-36 академических часов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медработники узнают более подробную информацию о коронавирусе, о тактике раннего выявления и профилактике инфекции, о профилактике и выявлении вирусной пневмонии. Расширяют свои знания об основах респираторной поддержки у пациентов с тяжелой вирусной пневмонией. Отдельно разработана программа по профилактике, диагностике и лечении коронавируса в амбулаторно-поликлинических условиях.

В мире коронавирусом заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.