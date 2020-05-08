Учителя в Дагестане шьют маски, чтобы бесплатно раздавать жителям

МАХАЧКАЛА, 8 мая. /ТАСС/. Мастера этноцентра "Кайтаги" и учителя трех школ начали в Кайтагском районе Дагестана шить медицинские маски в благотворительных целях. Об этом рассказали в пятницу в пресс-службе администрации района.

"Ситуация с заражением коронавирусной инфекцией осложняется. Средства защиты, хоть и появились в широкой продаже, но не каждому по карману. В день необходимо сменить несколько масок, а это, согласитесь, довольно-таки ощутимо бьет по семейному бюджету среднего обывателя. Поэтому мы совместно с кайтагскими мастерицами и учителями решили запустить производство качественных масок из плотной хлопковой ткани, многоразового пользования, с хорошей степенью защиты", - цитирует пресс-служба главу района Алима Темирбулатова.

Пошив масок начали исключительно в благотворительных целях, средства защиты будут раздаваться всем желающим бесплатно. Отмечается, что первую партию масок украсят узорами широко известной кайтагской вышивки для того, "чтобы каждая маска послужила не только для защиты, но и передавала частички сердечного тепла мастериц, радовала глаз и грела душу в столь суровое для каждого из нас время".

Ранее сообщалось, что предприниматель из Китая, бывший воспитанник школы боевых искусств в Буйнакском районе Дагестана, направил в республику 20 тыс. медицинских масок. Маски были переданы, в частности, в районный отдел полиции, на посты ДПС, а также в волонтерский отряд.

В республике действует режим самоизоляции для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости, максимально ограничить контакты и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. 6 мая мэр Дербента Хизри Абакаров сообщил о введении масочного режима в общественных местах города в связи с ситуацией с распространением коронавируса. О введении такого режима в других населенных пунктах республики пока не сообщалось.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксировано 96 новых случаев заражения коронавирусом, в целом получены 2 468 положительных результата,17 человек умерли, 507 выздоровели. В республике обследованы 25 017 человек, находятся на изоляции 3 574 человек.