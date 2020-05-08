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Пандемия коронавируса нового типа

Научный центр РАН в Кабардино-Балкарии начал производство защитных экранных шлемов

Первая партия будет бесплатно предоставлена медработникам региона

НАЛЬЧИК, 8 мая. /ТАСС/. Специалисты Кабардино-Балкарского научного центра РАН (КБНЦ РАН) приступили к производству экранных шлемов для защиты от коронавирусной инфекции. Первая партия будет бесплатно предоставлена медработникам региона. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе центра.

"Пластиковые шлемы смогут использовать все желающие. В первую очередь экспериментальное производство направлено на защиту сотрудников КБНЦ РАН, полезны они будут и для тех, кто находится в зоне риска - медработников, водителей общественного транспорта. Пластиковый щит представляет собой конструкцию из трех составляющих - экран вырезают с помощью лазера, а несущую конструкцию и ремешок из пластикового ПВА печатают на 3D-принтере", - цитирует пресс-служба председателя Научного центра Залимхана Нагоева.

Как отмечается, КБНЦ РАН предоставит медработникам Кабардино-Балкарии партию защитных шлемов в качестве благотворительной помощи. "Биологи выяснили, вирус проникает в организм человека через слизистую носа, горла и глаз с двухметрового расстояния, это значит, что обычная маска не всегда может защитить от инфицирования на 100%. В то время как пластиковый экран позволит закрыть область шеи, лица, не прибегая к ношению еще и очков. Это оградит человека от попадания жидкости на незащищенную кожу и в разы снизить риск заражения COVID-19", - сообщили в пресс-службе.

Там же отметили, что 3D-принтер был приобретено в 2016 году в рамках реализации федеральной программы "Развитие". На нем уже выпущено свыше 200 штук защитных экранных шлемов. "К основным преимуществам принтера можно отнести: высокую скорость до 120 мм/с и точность печати, большую камеру построения, что позволяет специалистам КБНЦ РАН уже сегодня производить свыше 20 шлемов в день. 3D-принтер экономит значительные средства и в разы уменьшает цикл прототипирования внешних объемных покрытий", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, ученые планируют внести свою лепту в разработку и установить электронные датчики, сигнализирующие о недопустимой дистанции приближающегося субъекта.

О центре

В федеральный научный центр "КБНЦ РАН", образованный в 2016 году, входят четыре академических института - гуманитарных исследований, прикладной математики и автоматизации, информатики и проблем регионального управления, сельского хозяйства, а также три научно-исследовательских центра - географических исследований, социально-политических исследований, коллективного пользования "системы интеллектуальной робототехники, автоматизации, виртуального и аддитивного прототипирования". Кроме этого, есть две лаборатории - нейрокогнитивных автономных интеллектуальных систем, молекулярной селекции и биотехнологий, Научно-образовательный центр и сельскохозяйственная опытная станция.

О ситуации в регионе

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 8 мая зарегистрировано 1 089 случаев заражения коронавирусом, в том числе 81 человек заразился за последние сутки, выздоровевших - 169, умерли три человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 782 человека, имевших контакты с заразившимися людьми. Состояние 11 инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в регионе проведено 20 231 обследование путем тестирования.

Теги
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