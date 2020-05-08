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Пандемия коронавируса нового типа

В Дагестан поступило 7 т дезинфицирующих средств для обеззараживания помещений

Закупка проведена МЧС Дагестана на средства, выделенные из резервного фонда правительства республики

МАХАЧКАЛА, 8 мая. /ТАСС/. Около 7 т дезинфицирующих средств для обеззараживания помещений и поверхностей привезли в Дагестан. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в ГУ МЧС по региону.

Число заразившихся коронавирусом в Дагестане превышает 2,4 тыс., что является самым большим показателем среди регионов Северного Кавказа.

"Очередная партия дезинфицирующих средств для обеззараживания помещений и поверхностей в количестве 7 т поступила в Дагестан", - рассказали в пресс-службе.

Средства будут распределены по решению оперативного штаба в соответствии с заявками министерств и ведомств, органов местного самоуправления республики для проведения противоэпидемических мероприятий. Как отмечается, закупка проведена МЧС Дагестана на средства, выделенные из резервного фонда правительства Республики Дагестан.

Ранее в аппарате полномочного представителя президента в СКФО отметили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается самой сложной на Северном Кавказе. В оперштабе региона сообщали, что медицинские организации Дагестана получили более 1,5 млн средств индивидуальной защиты.

По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксировано 96 новых случаев заражения коронавирусом, в целом получены 2 468 положительных результатов, 17 человек умерли, 507 выздоровели. В республике обследованы 25 017 человек, находятся на изоляции 3 574 человека.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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