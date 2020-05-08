Семь крупных энергообъектов в СКФО получили имена героев Великой Отечественной войны

ПЯТИГОРСК , 8 мая. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" присвоила семи энергообъектам во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) имена героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе компании.

"В канун 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне "Россети Северный Кавказ" назвали именами героев Великой Отечественной войны семь крупных энергообъектов - по одному в каждом из регионов своей электросетевой деятельности. Красочные мемориальные доски с именами героев, рассказом об их подвигах и боевом пути уже установлены при входе на объекты", - сообщили в пресс-службе.

Так, имя воина-энергетика Ивана Обрященко теперь будет носить один из ключевых энергообъектов Буденновского района Ставрополья - подстанция 110/10 "Покойная". Иван Яковлевич участвовал в освобождении Армавира, Воронежа, Кировограда, в битве на Курской дуге. Имя воина-энергетика Кази Агабалаева получила подстанция 110/6 кВ "Дербент-Северная" в дагестанском городе Дербенте. Уроженец Докузпаринского района Дагестана, ветеран войны и труда, Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, Заслуженный энергетик РФ трудился на гидроэнергетических объектах страны.

В свою очередь подстанция 110/10/6 кВ "Иристон" во Владикавказе получила имя первой осетинской летчицы Илиты Дауровой. Героя Великой Отечественной войны на фронте называли смелой Дикой. Еще один именной энергообъект появился в Карачаево-Черкесии. В городе Карачаевске питающему центру 110/10 кВ "Карачаевск" присвоено имя Героя Советского Союза Османа Касаева. В честь Касаева названы деревни, улицы в различных регионах, а также перевал на Западном Кавказе.

В Сунженском районе Ингушетии имя майора Хамида Котиева будет носить подстанция 35/10 кВ "Нестеровская". За освобождение Праги Хамид Котиев награжден высшей воинской наградой Чехословакии - "Чехословацким крестом". Подстанция 35/6 кВ № 56 в Старопромысловском районе города Грозного получила имя Героя Советского Союза Мовлида Висаитова. Во время Отечественной войны Мовлид Висаитов прошел путь от Терека до Эльбы и участвовал во всех боях, с первого и до последнего дня.

В Кабардино-Балкарии подстанция в поселке Терскол - ПС 35/10 кВ названа в честь Героев обороны Приэльбрусья. Летом и осенью 1942 года склоны Эльбруса стали полем боя для соединений Советской Армии против превосходящих сил Вермахта. Ценой своей жизни безымянные герои Эльбруса дали время советскому командованию собрать спецподразделения для борьбы с захватчиками, чтобы не допустить захвата нефтяных центров Грозного и Баку и порабощения народов Кавказа.

О торжественных мероприятиях

Как отмечается, имена героев энергообъектам присвоены накануне 9 мая, а торжественные мероприятия пройдут в течение этого года, указом президента РФ объявленного в России Годом памяти и славы. "В честь героев на каждом объекте пройдут торжественные мероприятия. Мы пригласим ветеранов, членов семей наших героев, сотрудников энергокомпаний, молодежь. Но немного позже - для обеспечения безопасности здоровья участников памятные мероприятия пройдут после снятия всех ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и стабилизации эпидемиологической ситуации", - цитирует пресс-служба генерального директора "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова.