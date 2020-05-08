Память участников союзных конвоев Великой Отечественной войны почтили в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 8 мая. /ТАСС/. Память участников союзных конвоев в годы Великой Отечественной войны почтили в пятницу в Архангельске. Участники Клуба "Братство северных конвоев" возложили цветы к памятнику на набережной Северной Двины и к британскому мемориалу на Кузнечевском кладбище, передает корреспондент ТАСС.

"8 мая - в Европе сегодня отмечается Victory Day - мы отдаем дань памяти нашим союзникам, тем, кто отдал свою жизнь здесь, за нашу страну, за нашу общую победу", - сказал ТАСС член Клуба "Братство северных конвоев", координатор акции "Бессмертный экипаж" Георгий Гудим-Левкович.

В Архангельске похоронены семь участников союзных конвоев из Великобритании. Самому молодому было 20 лет, самому старшему - 30. Четверо из британцев - летчики. Их разбившийся самолет был найден в 1991 году.

Как рассказал Гудим-Левкович, в августе 1942 года британское командование решило провести операцию "Оратор" - направить в СССР дополнительные силы ВВС для прикрытия конвоя PQ-18. Для базирования на аэродроме Ваенга под Мурманском были направлены две эскадрильи торпедоносцев, которые в случае выхода немецких кораблей на перехват конвоя должны были их атаковать. Самолеты взлетали в Шотландии и совершали перелет до Кольского полуострова на пределе дальности. Девять самолетов были потеряны: сбиты немцами или разбились из-за потери ориентировки.

Самолет с бортовым номером AT-138 "PL-C" в составе группы из 12 торпедоносцев вылетел ночь на 4 сентября 1942 года с Шетландских островов. Он был атакован двумя немецким истребителями над территорией Финляндии. Самолет упал в районе Алакуртти, за линией фронта. Трое членов экипажа штурман лейтенант Джон Дуглас Смит, стрелки-радисты Джордж Десмонд Криби и Рой Стенли Оттер и летевший в качестве пассажира механик вооружения Лесли Гарри Маллинсон погибли. Пилот - сержант Джон Брэй попал в плен. "После войны немцы сообщили англичанам, что останки четырех летчиков были похоронены с воинскими почестями. Однако место могилы не указали. В 1991 году обломки бомбардировщика типа "Хэмпден", предположительно АТ-138, были найдены поисковиками в 14 км от Алакуртти. В конце августа 1992 года сотрудникам военно-воздушного атташе посольства Великобритании было разрешено осмотреть обломки, но они не смогли точно идентифицировать самолет. Но у одного из погибших - Лесли Гарри Мэллинсона - было золотое кольцо с инициалами, по фото которого его узнала сестра, проживающая в Австралии", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в 1993 году английские летчики с воинскими почестями были похоронены в Архангельске по решению британского правительства.

Участники клуба продолжают собирать информацию о британцах. Еще трое - это моряки, которые умерли в госпиталях Архангельска. О них известно, по словам Гудим-Левковича, немного. "Ищем информацию про моряков. Уильям Перт, например, 26 лет. Он погиб на судне "Эмпайр Скотт" в составе одного из конвоев. На переходе от Кольского залива, судно подверглось авиационному налету, оно отбилось, но несколько человек получили ранения, и здесь в военно-морском госпитале лечились", - рассказал он.

Бессмертный экипаж

Также члены "Братства северных конвоев" собирают данные о ветеранах конвоев как из России, так и из других стран. В июле 2015 года на Соловках открылся Всероссийский слет ветеранов Соловецкой школы юнг. На торжественном митинге учащиеся Архангельской школы соловецких юнг дали ветеранам клятву верности боевым традициям и впервые прошли строем с портретами павших в морских сражениях. В 2016 году к 75-летию прихода в Архангельск первого конвоя "Дервиш" в институте им. Воронина была сделана выставка 100 портретов участников конвоев - 50 из СССР, 50 из стран антигитлеровской коалиции.

В Архангельске 9 мая колонна "Бессмертного экипажа" обычно участвует в шествии Бессмертного полка. В 2019 году в ее составе прошли более тысячи человек. В этом году проект проходит онлайн. Создан сайт и группа в соцсети "ВКонтакте", где уже размещено более 400 портретов и историй.

Екатерина Нехаева недавно нашла информацию о месте гибели своего прадеда Дмитрия Маркова. Он считался пропавшим без вести, семья знала только, что он служил в северных морях. "Мы давно пытались найти, но много документов было раньше засекречено. Сейчас по документам, которые доступны в интернете, я нашла одно точное совпадение, полный однофамилец 1917 года рождения, он ходил в конвоях через Карское море на Диксон, совпадает маршрут и время гибели судна", - рассказала ТАСС Нехаева.

Участники клуба размещают истории и портреты ветеранов конвоев из других стран. Гудим-Левкович отметил, что недавно нашли новозеландского ветерана, который участвовал в северных конвоях. Колин Терренс Кристенсен был призван в 18 лет в Королевский Военно-Морской Флот Новой Зеландии. "Потом Колин записался добровольцем для службы за границей. Так он стал артиллеристом на эсминце "Зулус". В феврале 1945 года его корабль сопровождал конвой JW-64 в Мурманск. После того, как они прибыли в Россию, "Зулус" и еще три эсминца приняли участие в секретной операции "Открытая дверь" - эвакуации норвежцев с острова Сорой", - рассказал собеседник агентства.

Кристенсен участвовал в эскортировании последнего конвоя войны, JW-66. В Великобританию "Зулус" вернулся 8 мая 1945 года, где моряки узнали, что Германия капитулировала. "Зулус" в составе отряда кораблей был направлен в Копенгаген, для того, чтобы принять капитуляцию кораблей германского флота.

Как сказал Гудим-Левкович, проект "Бессмертного экипажа" онлайн будет продолжен до августа 2021 года, когда в Архангельске будет отмечаться 80-летие прихода в город первого конвоя. Как отметил ТАСС председатель попечительского совета клуба "Братство северных конвоев", член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко, для Архангельска очень важно хранить память о тех событиях и союзниках. "У Архангельска огромная роль в Великой Отечественной войне - в начале только через Архангельск шли все грузы по ленд-лизу. И в 2009 году Архангельску было присвоено звание "Город воинской славы" собственно за северные конвои. Это великий подвиг нашего города и жителей", - сказал Павленко.

История конвоев

31 августа 1941 года в Архангельск из Великобритании пришел первый союзный конвой, позднее названный "Дервиш". Он состоял из семи транспортов в сопровождении боевых кораблей.

С августа 1941 года по май 1945 года от стран антигитлеровской коалиции в СССР и обратно проследовало 78 конвоев, 1507 транспортов и танкеров (128 были потоплены или повреждены). В Мурманск и Архангельск было доставлено более 22 тыс. самолетов, свыше 13 тыс. танков, 13 тыс. орудий, 639 кораблей и другие важные грузы, в том числе продовольствие на сумму более $2 млрд, что обеспечило около 12% потребностей и фронта, и тыла.

Арктический маршрут союзных конвоев (грузы доставлялись также по Тихому океану и через Иран) был самым коротким, но считался наиболее опасным. Он обеспечил более 90% поставок по ленд-лизу, однако до 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей.