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75-летие Победы

В Самаре открыли восстановленный центральный зал в музее "Бункер Жукова"

Он располагается в заброшенном бункере Генштаба СССР
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Описание
© Вячеслав Сорокин/ТАСС
© Вячеслав Сорокин/ТАСС

САМАРА, 8 мая. /ТАСС/. Центральный зал в музее "Бункер Жукова", располагающийся в заброшенном бункере Генштаба СССР, построенном в 1941 году, открыли в Самаре после реставрации в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС с открытия.

"Мы смогли открыть объект, который в полной мере является визитной карточкой Самарской области. Три года назад здесь было невозможно находиться, а сейчас сюда могут приходить туристические группы. Мы увидели объект на архивных документах, узнали, что он выведен из режима секретности, и занялись обустройством. И сейчас мы постарались обеспечить четкую видимость того, каким он был после постройки", - сказал заместитель председателя общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

В бункере была проведена фрагментарная реставрация зала заседаний. Такой вид восстановления интерьера, когда реставрируется только часть комнаты, позволяет увидеть, каким был бункер в момент постройки, а также оценить степень разрушения конструкции.

Бункер Генштаба СССР был построен в 1941 году на территории санатория "Волга" в Куйбышеве (так тогда называлась Самара), который в военные годы имел статус запасной столицы. Бункер планировалось использовать в случае дальнейшего отступления войск на восток.

Долгое время бункер находился в запустении, а в 1980-е годы был затоплен якобы для исключения возможности проникновения туда мародеров. В 2015 году инициативная группа решила восстановить объект и сделать его пригодным для посещения, создав на его базе музей под названием "Бункер Жукова". "На территории Самарской области Жуков не был, но в тот момент, когда объект был введен в эксплуатацию по линии вооруженных сил, Жуков находился в руководстве генерального штаба, и это был объект, который сдавался под его личной подписью", - сказал Покровский.

В 2017 году объект был открыт для посещения, в нем проводили экскурсии для официальных делегаций и отдыхающих санатория "Волга", на территории которого находится бункер. В текущем году была проведена частичная реставрация зала заседаний. Реставрация проводилась за счет средств нотариата Самарской области. В дальнейшем, если найдется инвестор, реставрация будет продолжена.

Теги
РоссияСамарская область75-летие Победы
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