В Ростове-на-Дону сняли фильм об участии артистов цирка в Великой Отечественной войне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Коллектив Ростовского государственного цирка подготовил к 75-летию Победы фильм, рассказывающий об участии цирковых артистов в Великой Отечественной войне и посвященный ветеранам и их родным,. Об этом сообщил ТАСС руководитель цирка, автор идеи фильма Игорь Байтингер.

"Основная задача фильма - показать, что не только на передовой ковалась Победа, что цирк тоже внес свой серьезный вклад. Артисты цирка выступали перед бойцами на фронте и сами участвовали в сражениях, мастера арены шли в пехоту, в авиацию, на флот <...> Два артиста цирка посмертно удостоены звания Героя Советского Союза, это воздушный гимнаст Иван Шепетков, который сражался и погиб среди 28 героев-панфиловцев, а также атлет, командир пулеметного расчета Павел Домнин, звание Героя присвоено ему за мужество при форсировании Днепра. Идея в том, чтобы этот фильм посмотрели вместе ветераны и их родные, чтобы внук со смартфоном мог подойти к бабушке и дедушке и они вместе смогли посмотреть его", - рассказал Байтингер.

В 25-минутном фильме задействованы артисты Росгосцирка и цирковых студий Ростова-на-Дону. В нем использованы фотоматериалы из архива Ростовского цирка, запечатлевшего выступления артистов на фронтах Великой Отечественной и в госпиталях, афиши военных лет, сожженные здания цирков. "Огромный вклад в создание исторической части фильма внесла династия артистов Артемьевых. Так, преподаватель цирковой школы при Ростовском цирке Борис Артемьев рассказывает об истории цирка в годы войны, а с фотоархивом работал его сын, главный администратор цирка Дмитрий Артемьев", - пояснил собеседник агентства.

В фильм включены песни о войне, поздравления артистов Росгосцирка с Днем Победы, а также стилизованные цирковые номера. Фильм размещен на страницах Ростовского государственного цирка в социальных сетях, сайте Минкультуры Ростовской области. "Кроме того, мы направили его в службы социальной поддержки региона, чтобы фильм смогли посмотреть ветераны войны", - добавил Байтингер.