Открытие Ржевского мемориала под Тверью перенесли из-за распространения коронавируса

ТАСС, 8 мая. Торжественное открытие Ржевского мемориального комплекса, установленного в память о солдатах Красной армии на месте кровопролитных сражений подо Ржевом (в Тверской области), перенесено из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба управления Росреестра по Тверской области.

"Торжественное открытие было запланировано на 9 мая, но из-за ограничительных мер перенесено", - говорится в сообщении.

Ржевский мемориальный комплекс, центральной частью которого стала 25-метровая скульптура "Солдат", поставлена на кадастровый учет, уточнили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 года по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили около миллиона человек.

Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Возведен на спонсорские деньги и пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Авторами проекта стали скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и правительства Тверской области.