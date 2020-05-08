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Власти Вологодской области восстановили размытые паводком дороги в Сямженском районе

Ранее вышедшие из берегов реки разрушили дорожное полотно в центре села Сямжа, которое находится близ федеральной трассы М-8

ВОЛОГДА, 8 мая. /ТАСС/. Власти Сямженского района Вологодской области обеспечили проезд и безопасность автомобильного движения на дорогах, пострадавших от весеннего половодья. Вышедшие из берегов реки и ручьи разрушили дорожное полотно в центре села Сямжа, которое находится близ федеральной трассы М-8 "Холмогоры", и другие трассы, сообщил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев.

"По большинству проблемных объектов, где наблюдалось подтопление, угроза ликвидирована, вода пошла на спад, поэтому ситуация в Сямженском районе полностью контролируема. Дорожные службы выполнили свою работу на должном уровне", - приводит слова Накрошаева пресс-служба областного правительства.

Так, частично восстановлена улица Советская в Сямже, это единственный проезд к административному центру села, она находится вблизи федеральной трассы М-8. "В результате повышения уровня воды в реках из-за стильных дождей произошел перелив воды через проезжую часть, размыло обочину, частично обрушив асфальтобетонное покрытие. Администрация района приняла меры: установлена дополнительная водопропускная труба. Сейчас уровень воды спал, и после того, как он окончательно снизится, будут проведены неотложные работы по досыпке земляного полотна и восстановлению полноценного проезда", - сказал руководитель дорожного департамента. Сейчас на Советской организован проезд по одной полосе.

Как рассказал ТАСС по телефону глава Сямженского района Александр Фролов, причиной подтопления стал проливной дождь в ночь на 5 мая, когда выпала месячная норма осадков, вышли из берегов все реки и ручьи, чего раньше никогда не бывало. Частично разрушило грунтовую дорогу Юковская - Голузино. "Проезда не было около двух суток. В первый раз восстановили, за ночь вновь размыло, потом повторно отсыпали. Сейчас уровень воды понижается, проезд восстановлен", - сказал глава района.

По его словам, удалось вовремя принять меры и сохранить проезд по региональной трассе Ширега - Мининска.

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