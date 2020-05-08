Поисковики захоронили под Псковом останки 11 советских бойцов, погибших в годы войны

ПСКОВ, 8 мая. /ТАСС/. Поисковики накануне празднования 75-летия Победы захоронили на территории Себежского района Псковской области 11 советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки бойцов обнаружены поисковым отрядом "Забытый батальон", сообщили в пятницу в администрации муниципалитета.

"Похоронили сегодня одиннадцать советских солдат, отдавших свои жизни за Родину на себежской земле в годы Великой Отечественной войны. Предали их прах земле мы на братском воинском захоронении в деревне Заситино, где покоятся 95 бойцов Красной армии, поднятых поисковиками за пять лет существования этого воинского захоронения. Все похороненные защищали и освобождали себежскую землю и остались на ней теперь уже навсегда", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации Себежского района, опубликованном в официальной группе муниципалитета в соцсети "ВКонтакте".

Поисковики установили имя одного из захороненных бойцов. Это Назаров Тихон Егорович, уроженец Башкирии, боец 391-го стрелкового полка 170-й стрелковой дивизии. Он погиб в начале июля 1941 года при обороне Себежского укрепрайона. "Вместе с ним на воинском захоронении в себежскую землю легли три его боевых товарища из 170-й стрелковой дивизии, которые остались неизвестными. Они воевали вместе и теперь вместе и похоронены", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, 8 мая широкую церемонию захоронения павших солдат провести не удалось, так как в регионе введены ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. "Сказались наложенные ограничения и невозможность присутствовать на мероприятии многим тем, кто очень хотел участвовать. У нас еще будет возможность для того, чтобы дань уважения и памяти погибшим защитникам Отечества смогли отдать все желающие. Время для этого скоро придет", - отмечается в сообщении.

Псков был освобожден 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. Немцы заняли город 9 июля 1941 года. Постановлением Совнаркома СССР от 1 ноября 1945 Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. В 1950-1980 годы были отреставрированы стены и башни старинной Псковской крепости, постройки Мирожского монастыря, ряд церквей, другие памятники истории и культуры. В декабре 2009 года Пскову присвоено почетное звание Города воинской славы.