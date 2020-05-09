Во Владивостоке обновили экспозицию в подводной лодке С-56 к 45-летию корабля-музея

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая. /ТАСС/. Подводная лодка С-56, которая во время Второй мировой войны потопила десять кораблей противника, 45 лет назад, 9 мая 1975 года, стала музеем и приняла первых гражданских посетителей. О боевых победах и музейных буднях подлодки ТАСС рассказали работники музея.

"К 75-летию Победы и 45-летию мемориального корабля-музея мы обновили экспозицию в четвертом отсеке [подводной лодки]. Там посетители смогут узнать об участии моряков-подводников советского Военно-морского флота в Великой Отечественной войне", - сказал заведующий военно-историческим музеем Тихоокеанского флота (ТОФ) Евгений Журавлев.

Посетители смогут познакомиться с обновленной экспозицией только после окончания пандемии коронавируса, так как с 26 марта все филиалы музея, включая подлодку С-56, закрыты для посещения. Однако любой желающий может посетить виртуальную экскурсию на сайте военно-исторического музея ТОФ или в YouTube.

В ожидании новых посетителей подводная лодка преобразилась не только внутри - рабочие "Дальзавода" покрасили ее корпус.

Начало боевого пути

С Владивостоком подводную лодку связывает не только музейное настоящее. Здесь ее дважды собирали. В первый раз - для несения боевой службы, второй - чтобы жители и гости Приморья узнали о подвиге моряков-подводников "изнутри", оказавшись в отсеках корабля.

Подводную лодку заложили в 1936 году на Балтийском заводе, а в 1939 году в разобранном виде по железной дороге перевезли во Владивосток. На то, чтобы ее собрать, "Дальзаводу" отводилось три года, но инженерам, сварщикам и экипажу судна удалось завершить работу раньше, и в октябре 1941 года дизель-электрическая торпедная подводная лодка типа "С" вошла в состав Тихоокеанского флота.

Командиром корабля назначили капитан-лейтенанта Григория Щедрина. Это был опытный подводник, до вступления в новую должность он командовал одной из передовых подводных лодок Тихоокеанского флота - Щ-110. Двадцативосьмилетний командир был старшим на подводной лодке, средний возраст членов ее экипажа составлял 24 года.

Свой боевой путь С-56 начала в 1942 году, совершив в составе дивизиона подводных лодок переход из бухты Золотой Рог во Владивостоке через Панамский канал в порт Полярный в Мурманской области. Переход продолжался 90 суток. Во время него подлодка С-56 и еще пять подводных лодок классов "С" и "Л" совершали заходы в порты дружественных или нейтральных иностранных государств.

Военные походы

Во время войны с фашистской Германией подводная лодка С-56 совершила восемь боевых походов, произвела 12 атак с выпуском 30 торпед, уничтожила десять и повредила четыре вражеских судна. Лодку 17 раз объявляли потопленной.

Во время первого же похода экипаж подводной лодки скрытно осуществил высадку разведгруппы на берегу Норвегии, а 10 апреля вышел в первую торпедную атаку. Во втором походе субмарина вновь обнаружила и атаковала вражеский конвой, состоявший из транспорта, двух танкеров и шести кораблей охранения.

"Четыре торпеды, выпущенные из носовых аппаратов, устремились к цели, немцы заметили их с расстояния всего 300 м. Одна из торпед поразила танкер "Ойрштадт", на борту которого находилось 1,2 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Немецкие корабли преследовали С-56 почти четыре часа и за это время обрушили на подлодку 70 глубинных бомб", - рассказал экскурсовод Андрей Косицын.

Третий поход состоялся с 11 по 21 июля 1943 года. На этот раз четыре торпеды были выпущены по тральщику М-346 и минному заградителю "Остмарк". Через 30 секунд после атаки тральщика на поверхности моря не было, 32 члена его экипажа погибли. В результате еще одной торпедной атаки был потоплен сторожевой корабль Nki-09. Так экипаж С-56 поставил рекорд - сумел в течение одного похода достоверно потопить два вражеских корабля, что не удавалось ни одной другой подлодке Северного флота.

Мирное возвращение

До 1954 года лодка служила на Северном флоте, а затем совершила переход во Владивосток по Северному морскому пути. "Получается, она совершила кругосветку. Ни одна дизель-электрическая подводная лодка такого не делала до сих пор", - отметил Косицын.

В Приморье лодку использовали как учебное судно. Когда пришло время для ее списания, командование решило сохранить корабль, создав в нем музей. С-56 вновь разобрали, по временной железной дороге доставили в центр Владивостока и установили на пьедестал Вечной Славы на Корабельной набережной.

Музей открыли 9 мая 1975 года, первыми его посетителями стали пионеры.

Место турпоказа

По словам Косицына, туристы активно посещали подлодку и в советское время, и после. Разница лишь в том, что Владивосток не всегда был открыт для иностранных гостей.

"Когда город открыли, к нам стали приходить иностранные туристы. Первыми "тропу протоптали" гости из КНР, потом гости из Кореи и Японии, а в последние годы приходит все больше европейцев", - сказал экскурсовод. Он отметил, что до пандемии лодку посещали как отдельные путешественники, так и группы, организованные турфирмами.

Посетители музея могут потрогать сохранившиеся приборы и предметы быта военных моряков.

Гости музея любят открывать задвижку на электропечке, которая была нужна для сжигания водорода на боевом корабле. "Перископ тоже до сих пор привлекает туристов. Сейчас он не работает, но есть те, кто помнит, что смотрел в него в детстве", - добавил экскурсовод.

На подводную лодку также приходили знаменитости. По словам экскурсовода, не всех известных посетителей музея он узнает в обычной жизни. "Когда приходили музыканты Led Zeppelin, мы их узнали сразу", - признался Косицын.