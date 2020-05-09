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75-летие Победы

Якутские лыжники завершили переход протяженностью 2 тыс. км, посвященный 75-летию Победы

Пятеро лыжников вышли из Якутска 14 марта

ЯКУТСК, 9 мая. /ТАСС/. Лыжный переход из Якутска в арктический поселок Тикси, посвященный 75-летию Победы, завершился в субботу благополучным прибытием всех пятерых участников, сообщил ТАСС главный специалист отдела индустрии туризма Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии Николай Асаев.

"Лыжники сегодня завершили переход, посвященный 75-летию Победы", - сказал Асаев. По данным якутских синоптиков, 9 мая температура в Тикси составила минус 9 градусов.

Пять участников стартовали из Якутска 14 марта. Протяженность всего маршрута превысила 2 тыс. км. Путь лыжников проходил через скалистые местности и тайгу через Усть-Алданский, Верхоянский, Эвено-Бытантайский и Булунский районы, ночевали они в палатках без печного отопления.

Лыжный переход приурочен не только к 75-летию Победы, но и к 90-летию со дня образования Булунского района Якутии.

За годы войны на фронт были призваны около 62 тыс. жителей Якутии. Они принимали участие в обороне Москвы и Ленинграда, в битвах за Сталинград, на Курской дуге, в освобождении оккупированных немецкими войсками стран Европы, окончательном разгроме фашистской Германии. Воины из Якутии были представлены во всех родах войск, особенно отличились они как меткие стрелки.

2020 год в России объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Якутии 2020 год также объявлен в Годом патриотизма.

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РоссияЯкутияДальний Восток75-летие Победы
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