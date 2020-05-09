В Магадане открыли мемориал героям воздушной трассы "Аляска - Сибирь"

"Открытие памятника состоялось, несмотря на эпидемию коронавируса. Число участников было ограничено. На наш взгляд, это историческое событие не только для магаданцев, но и для всей страны. Среди памятников героям этой трассы известны монументы в Фэрбенксе и Красноярске. На мой взгляд, правильно, что и в Магаданской области появился монумент, изображающий советского и американского летчиков, которые жмут друг другу руки", - рассказал Казетов.

ТАСС, 9 мая. Мемориал летчикам - героям воздушной трассы "Аляска - Сибирь", которая действовала с 1942 по 1945 годы между Фэрбенксом (Аляска, США) и Красноярском и проходила через восточные регионы Советского Союза, открылся в субботу в Магадане. Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра города Юрий Казетов.

Проект мемориала создан академиком Российской академии художеств Андреем Ковальчуком и председателем Магаданской областной организации Союза художников России, заслуженным художником РФ, академиком Российской академии художеств Константином Кузьминых. "Мемориал создан за счет пожертвований представителей бизнес-сообщества и неравнодушных колымчан. Сбор средств был объявлен год назад", - отметил Казетов.

Трасса мужества

Памятник установлен на 13-м км федеральной трассы "Колыма", на повороте к зданию старого аэровокзала. "Выбор места установки не случаен. Старый аэропорт и авиаремонтный завод Магадана были одной из точек материального снабжения воздушной трассы "Аляска - Сибирь". Мемориал будет напоминать жителям и гостям Магадана о героическом эпизоде времен Великой Отечественной войны", - отметил вице-мэр.

В Фэрбэнксе советская военная миссия принимала самолеты, которые далее перегонялись советскими летчиками. Трасса от Фэрбенкса до Красноярска была разделена на пять этапов, для работы на которых были созданы пять перегоночных авиаполков первой перегоночной авиадивизии управления гражданского воздушного флота. По территории Магаданской области трасса проходила через аэродромы и взлетно-посадочные полосы в столице края и поселках Сеймчан, Берелех. В Якутии действовали два полка, третий обеспечивал перегонку из Сеймчана до Якутска, четвертый - из Якутска до Киренска в Иркутской области. Пятый полк доставлял самолеты до Красноярска.

По этой трассе, добавил Казетов, перевозились истребители, бомбардировщики, транспортные самолеты, дипломатическая почта и грузы. Всего по авиатрассе было перевезено порядка 18 тыс. тонн грузов. "Нет точной статистики, отчасти это вызвано секретностью проекта. Мы до сих пор точно не можем назвать точное количество переданных самолетов, грузов, погибших летчиков. Изучение истории этой трассы - дело будущего", - отмечает вице-мэр.

Через тундру и тайгу

Маршрут трассы проходил над северо-востоком страны, где на тысячи километров тундра или тайга, горные хребты, лед и снег. Административным центром перегоночной трассы был Якутск, где имелась возможность организовать ремонт самолетов. Здесь же находился самый мощный на северо-востоке страны радиоцентр.

"За годы работы трассы было доставлено около 8 тысяч американских самолетов, - рассказал историк авиации, кандидат исторических наук Иван Негенбля. - Это примерно 10% от тех истребителей, которые воевали на советско-германском фронте". "И был здесь еще моральный момент: граждане Советского союза видели, что мы противостояли Германии не одни, не были одиноки, что у нас есть такой мощный союзник, как Соединенные Штаты", - считает историк, который является автором книг и сборников документов об истории трассы. Его книга "Кобры над тундрой" в соавторстве с Эвереттом Лонгом была издана в США и России.

По оценке историка, общее число летного, технического и обслуживающего персонала в Якутии составляло около 100 человек. "Именно Якутск был центром этой трассы. Здесь находились основные штабы. Здесь базировались четвертый перегоночный полк, а также восьмой транспортный полк, который обеспечивал перевозку людей", - отметил он.

В истории перегоночной трассы было много катастроф. 7 мая 1943 года в окрестностях Якутска разбился бомбардировщик Б-25. Экипаж погиб. "Самолет Б-25 взлетал в Якутске над Жатаем (пригород Якутска). Отказали двигатели, он упал в воду. Это было во время ледохода. Тогда средств поиска не было. Только через 10 лет нашли обломки этого самолета, когда произошло сильное обмеление Лены. Тогда же нашли останки людей и похоронили", - рассказывает ученый. В аэропорту Якутска над захоронением экипажа бомбардировщика Б-25, разбившегося в окрестностях города 7 мая 1943 года, сооружены мемориал памяти с выбитыми на плитах именами 113 погибших на трассе летчиков и мемориальная доска на здании международного сектора аэропорта.

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.