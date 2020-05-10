Шесть модульных парковок заработают во Владивостоке в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая. /ТАСС/. Шесть модульных быстровозводимых парковок будут смонтированы в центре Владивостока до конца 2020 года. Они будут введены в эксплуатацию в следующем году, сообщает в воскресенье администрация города.

О необходимости строительства парковок в оживленных районах Владивостока заявил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в октябре 2019 года. По поручению вице-премьера Минвостокразвития направило в Приморье около 400 млн рублей на строительство.

"Модульные парковки предназначены для временного размещения легковых автомобилей. В каждой системе должно быть не менее 12 парковочных мест. В этом году будут поставлены и смонтированы сами конструкции парковок из металлокаркаса, в следующем году планируется установить на этих парковках фасады", - сообщается на сайте городской администрации.

В пресс-службе администрации Владивостока ТАСС разъяснили, что ввод шести модульных автопарковок запланирован на 2021 год. "Фасадные конструкции для парковок городская администрация закупит в следующем году, сроки сдачи готовых модульных парковок будут зависеть от сроков проведения аукциона на поставку фасадов и оформления соответствующей документации", - уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Парковки будут полностью автоматизированы. Доступ будет осуществляться с помощью чип-карты или пин-кода, а управление - через сенсорный монитор. Подача автомобиля из бокса займет не более двух минут. Модули будут оборудованы сканерно-сенсорной системой, определяющей наличие автомобиля в боксе и его соответствие максимально разрешенным габаритам. Длина автомобиля не должна превышать 525 см, ширина - 210 см, а высота - 197 см. Минимальный клиренс автомобиля должен составлять 10 см, а масса не более 2 800 кг.

Ранее в пресс-службе правительства Приморского края сообщали, что в 2020 году во Владивостоке предусмотрено создание около 500 парковочных мест, 275 из них модульного типа - каркасные, быстровозводимые, которые хорошо впишутся в инфраструктуру города. Также планируется строительство трех стационарных парковок.