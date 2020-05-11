В Забайкальском крае тушат пожары на площади более 4,2 тыс. га

ТАСС, 11 мая. Лесопожарные формирования в Забайкальском крае тушат природные пожары на общей площади более 4,2 тыс. га. За сутки удалось потушить возгорания примерно на 1,7 тыс. гектаров, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

В регион в связи со сложной пожароопасной обстановкой прибыли более 100 сотрудников федеральной Авиалесоохраны для помощи в борьбе со стихией. 6 мая по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ президент Владимир Путин поручал кабмину, МЧС России и правительству Забайкалья обеспечить финансирование, чтобы повысить защищенность региона.

"По состоянию на 8 утра 11 мая, зарегистрировано 16 лесных пожаров, восемь из них действуют на площади 4 269 га, восемь локализованы. В тушении принимают участие 622 человека и 72 единицы техники. Для контроля над ситуацией с лесными пожарами ведется постоянный мониторинг", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки пожарные потушили очаги на площади около 1,7 тыс. га. "В прошедшие сутки тушение лесных пожаров осложнял сильный порывистый ветер, однако, несмотря на это, лесопожарным формированиям Забайкальского края удалось ликвидировать десять лесных пожаров",- говорится в сообщении.