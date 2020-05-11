Ученые приступили к новым исследованиям и обустройству научного центра в пещере "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая. /ТАСС/. Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) возобновили исследования в пещере "Таврида" и приступили к обустройству территории под создаваемый научно-рекреационный центр, сообщил ТАСС старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии университета Геннадий Самохин.

"Пробурен новый вход глубиной 8 м, его диаметр 65 см, осуществили первый спуск для определения точки бурения в месте исторического входа в пещеру, который обвалился в древности. Эту точку определили с помощью электромагнитного излучателя. То есть можем сказать, что сейчас приступили к начальному этапу обустройства пещеры. Начались проектные работы под землей", - сказал Самохин.

По его словам, пробуренный вход ведет в самую дальнюю и самую низкую часть пещеры и будет использоваться для спуска в нее ученых, над ним уже построили небольшой домик.

Самохин добавил, что до 25 июня будет подготовлена проектно-сметная документация по обустройству подземной и наземной части научно-рекреационного комплекса. Будут построены бетонные дорожки, проведено освещение, пожарная и охранная сигнализация, обустроены вход и выход из пещеры. Работы планируется завершить в течение двух-трех месяцев.

Проект спелеологического стационара

При пещере планируется создать научный стационар КФУ на площади 16 га для работы палеонтологов, микробиологов и спелеологов. Там будут также располагаться учебные аудитории для студентов и рекреационный центр для посещения пещеры туристами.

У входа в пещеру планируется разбить ландшафтный парк и установить в нем 20 фигур древних животных в натуральный рост, останки которых были найдены в пещере. Это трехметровый верблюд и страус высотой в 3,5 м, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев, вымерших саблезубых кошек, младший из которых, кот Таврик, уже стал символом пещеры. Фигуры изготавливаются в КНР и в Санкт-Петербурге. Первые доставят в Крым летом 2020 года.

Новые находки

Пещера была обнаружена в июне 2018 года при строительстве федеральной трассы на Крымском полуострове. В "Тавриде" найдено около 300 кг останков древних животных.

Как отметил Самохин, ученые уверены, что новых находок будет много. "Однозначно будут новые находки, в этом сомнений нет. Дело в том, что исследовано всего около 1% пещеры в том месте, где были найдены останки древних животных. Палеонтологи с сегодняшнего дня начинают работать и будут постоянно там находиться. Находки будут еще, мы уверены. Их будет много", - подчеркнул ученый.

По данным Российского географического общества, пещера начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м. Возраст найденных останков животных составляет примерно 1,5-1,8 млн лет.

Среди них останки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, двух видов лис, трех-четырех медведей различных видов. Были также обнаружены бедренные кости гигантского страуса, весившего более 450 кг.