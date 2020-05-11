Путин поручил к сентябрю возобновить работу сети молочных кухонь в Севастополе

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Севастополя к 1 сентября обеспечить возобновление работы в регионе сети молочных кухонь.

"Рекомендовать правительству Севастополя обеспечить возобновление работы в Севастополе сети молочных кухонь", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, состоявшейся 18 марта 2020 года, который опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения - 1 сентября 2020 года.

Во время встречи президента Владимира Путина с общественностью Крыма и Севастополя одна из жительниц города попросила поддержки в возрождении молочных кухонь, где семьи могли бы получать питание для младенцев. Глава государства поддержал эту идею, а врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что работа в этом направлении уже ведется. Позже Развожаев сообщал, что молочная кухня должна быть доступна не только малоимущим, но и остальным семьям Севастополя.