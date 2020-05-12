В Приамурье открыли храм имени Иоанна Воина

ТАСС, 12 мая. Храм имени святого мученика Иоанна Воина открылся в соединении материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО) в городе Белогорске Амурской области. Его смогут посещать военные и их семьи, а по православным праздникам по предварительному согласованию все прихожане, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"На территории соединения материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа, дислоцированного в г. Белогорск Амурской области, состоялось торжественной открытие возведенного храма имени святого мученика Иоанна Воина. Храм возведен по инициативе военнослужащих соединения менее чем за полтора года к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне <...>", - сказано в сообщении.

Во время церемонии в основание храма заложили ковчег с частицами мощей святого мученика Иоанна Воина, в церкви состоялся молебен во славу российского воинства. Храм построили силами прихожан при содействии командования части, протоиерея отца Олега и епископа Амурской епархии Лукиана. Высота здания составляет около 20 м, его площадь - 90 кв. м, это позволяет вместить более 30 военнослужащих.

"С возведением храма, воины Белогорского гарнизона получили место религиозной поддержки и покровительства. Храм будет открыт для посещения военнослужащих, членов их семей, а по православным праздникам для всех прихожан по предварительному согласованию", - сообщила пресс-служба.