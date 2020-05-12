Поисковики нашли в Хабаровском крае два разбившихся в 1942 году советских бомбардировщика

ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Участники поискового объединения "Авиапоиск" обнаружили в Хабаровском крае два разбившихся в 1942 году советских дальних бомбардировщика ДБ-3. На месте крушения планируется установить памятные таблички, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Участники поискового объединения "Авиапоиск" обнаружили два разбившихся советских дальних бомбардировщика ДБ-3 в Хабаровском крае. Находки обнаружены в ходе полевых разведывательных поездок на место, определенное по результатам собранной информации от местных жителей и архивным материалам <...> Установленные ранее могилы летчиков будут уточнены и облагорожены. На месте крушения самолетов будут установлены памятные таблички с данными о трагедии и членах экипажа", - сообщила пресс-служба ВВО.

Один из самолетов нашли недалеко от Хабаровска. Он потерпел крушение в ночь с 9 на 10 мая 1942 года во время летно-тактических учений по противовоздушной обороне. Причиной катастрофы стал пожар двигателя в воздухе, экипаж, который состоял из пяти человек под руководством старшего лейтенанта Василия Филимонова, погиб. Поисковики производят здесь земляные работы.

Место катастрофы второго самолета ДБ-3 обнаружено в Амурском районе, недалеко от бывшего аэродрома Подали. Трагедия произошла 6 января 1942 года, в результате погибли три члена экипажа. На месте крушения поисковики обнаружили детали с номерами агрегатов самолета, благодаря которым поисковики установили их принадлежность.

ДБ-3 - дальний бомбардировщик, разработанный в ОКБ-39 С. В. Ильюшина. Самолеты принимали участие в советско-финской войне зимой 1939-1940 года, в Великой Отечественной войне и в разгроме японской Квантунской армии, а также работали в качестве транспортных самолетов, буксировщиков планеров и разведчиков.