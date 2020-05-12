Фонд "Самира" помогает жителям КЧР в оплате съемного жилья в условиях пандемии

ЧЕРКЕССК, 12 мая. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Самира" организовал помощь жителям Карачаево-Черкесии, которые столкнулись со сложностями при оплате съемного жилья в период пандемии. Малообеспеченным семьям также поставляют продуктовые наборы, горячие обеды, помогают в покупке средств первой необходимости и содействуют в поиске работы, рассказала во вторник ТАСС соучредитель фонда Эльвира Ижаева.

"С тех пор, как люди оказались на самоизоляции, большинство предприятий закрылись. Если брать в разрезе Карачаево-Черкесию, то главная наша проблема в том, что большая часть населения была трудоустроена в вязальных цехах, и когда они закрылись, люди остались фактически без работы. Стало поступать большое количество обращений с просьбой оказать продуктовую помощь, помочь погасить долги за ЖКХ и аренду жилья. Мы понимали, что это огромный объем работы в рамках одной благотворительной организации и за счет пожертвований простых людей, которые и сами не в лучшем положении, но 24 апреля было принято решение объявить сбор пожертвований на оплату аренды жилья, потому что это действительно очень большая проблема, на которую необходимо обратить внимание", - рассказала Ижаева.

Для того, чтобы за долги жителей не выселяли из квартир, фондом проводится большой объем работы, за две недели обработано более 130 заявок на общую сумму около 1,6 млн рублей. С каждым обратившимся проводится личная беседа, анкетирование, которое содержит около 40 пунктов. Чтобы избежать случаев мошенничества, информация о собственнике жилья перепроверяется, после чего средства переводятся на счет арендодателя. При возможности сотрудники фонда договариваются о снижении арендной платы.

"В большинстве случаев собственники жилья имеют обязательства перед банками и погашают ипотеку, для некоторых передача жилья в аренду - это единственный источник дохода, и они сами живут не в лучших условиях. Мы закрываем долги за март или апрель, но если при выезде видим, что ситуация тяжелее, чем ожидалась, то стараемся оплатить два месяца сразу", - отметила руководитель фонда.

Продуктовые наборы и горячие обеды

В Карачаево-Черкесии 18 апреля 2019 года состоялось открытие благотворительного досугового центра "Очаг добра". Это совместный проект благотворительных фондов "Самира" и "Къарча", который направлен на организацию досуга и бесплатного питания для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. С введением режима самоизоляции людям старших возрастов начали доставлять горячие обеды на дом.

"Было порядка 30-35 человек, которые ежедневно приходили в центр обедать, а после введения режима самоизоляции все они начали получать обслуживание на дому. Поступает большое количество заявок от людей, которые оказались взаперти без возможности готовить себе. Количество людей, которых мы сейчас обслуживаем, с начала пандемии увеличилось вдвое, - это более 70 человек", - сказала Ижаева.

По ее словам, помимо помощи людям старшего поколения, важным направлением работы остается поддержка малоимущих семей продуктами питания. В апреле фонд произвел масштабную развозку продуктовых наборов для всех районов Карачаево-Черкесии, было передано 270 наборов, стоимость каждого составляет около 4 тыс. рублей. Такая поддержка рассчитана на питание семьи из пяти человек в течение месяца.

Помогать всем и во всем

На сегодняшний день в фонде "Самира" работает около 60 волонтеров. С каждым поступившим от жителей обращением проводится комплексная работа. Сотрудники узнают о текущих проблемах каждой семьи и решают их в индивидуальном порядке. "Это комплексная работа, мы берем семьи под свой контроль, выясняем, какие проблемы есть. К примеру, необходим ремонт в ванной комнате, покупка лекарств, одежды, содействие в трудоустройстве. Параллельно ведутся сборы и для решения таких вопросов", - пояснила руководитель фонда.

Фонд оказывает поддержку всем оказавшимся в сложной ситуации без разделения на социальные слои и вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности. "Простой народ - очень добрые люди, и они стараются друг другу помочь в большинстве своем, зачастую они отдают для помощи другому последнее, что осталось. От нас не будет манипулирующих жалостью людей видеорепортажей о жизни матери с семью детьми, о том, что мы помогаем только тем, кто находится далеко за чертой бедности. Помощь получают все, кому действительно сложно, но каждому нужно стараться реально оценивать свои возможности", - добавила Ижаева.

О ситуации в регионе

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии, за последние сутки в регионе выявлено 10 новых случаев заражения. Всего в КЧР 549 подтвержденных случаев заражения, из них 88 человек выздоровели, трое умерли.