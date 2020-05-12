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В ателье Кизляра начали шить многоразовые защитные костюмы для медиков

В больницы города уже передали первые 30 комплектов

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Пошив многоразовых защитных костюмов для медработников наладили в одном из частных ателье Кизляра. Первые 30 комплектов уже передали медучреждению города, сообщается во вторник на сайте администрации города со ссылкой на мэра города.

"По моему поручению в одном из ателье наладили производство защитных костюмов. Для нас важно учитывая ситуацию, что в городе на сегодня в больнице 253 человека с пневмонией, оперативно выполнить заказ и обеспечить защитой медиков, оказавшихся на передовой в борьбе с опасным вирусом", - приводятся в сообщении слова Александра Шувалова.

Первые 30 комплектов уже переданы медицинскому учреждению города. На сайте сообщается, что в Кизляре выписаны из больницы более 400 человек.

Ранее сообщалось, что колледжи Дагестана проводят онлайн-обучение по пошиву масок для защиты от коронавируса. Видеоуроки публикуются в Instagram. А в Кайтагском районе Дагестана мастера этноцентра "Кайтаги" и учителя трех школ начали шить медицинские маски в благотворительных целях.

Глава республики Владимир Васильев сообщал, что в Дагестане сложная ситуация с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что режим самоизоляции будет действовать в регионе до улучшения эпидемиологической обстановки. При этом Васильев отметил, что большинство жителей республики соблюдают режим самоизоляции.

О ситуации с коронавирусом в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в республике 2888 подтвержденных положительных результатов заражения коронавирусом (плюс 116 человек за сутки), 1008 человек выздоровели. При этом отмечается, что за все время распространения коронавирусной инфекции в регионе умерли 23 человека с подтвержденным положительным результатом COVID-19. Всего в республике обследовано почти 29 тыс. человек, из низ 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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