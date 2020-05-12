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МЧС отмечает рост количества термоточек в Якутии, Приморье и Амурской области

Всего же на территории страны действует 56 лесных пожаров

ТАСС, 12 мая. Рост количества термических точек зафиксирован на территории Якутии, Приморского края и Амурской области. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"За отчетную неделю выявлено более 1,8 тыс. термических точек. Их увеличение зафиксировано в Республике Саха (Якутия), Приморском крае и Амурской области", - сказали в ведомстве.

По данным МЧС, в 12 регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока действуют 56 очагов природных пожаров с площадью активного горения более 28 га.

Особый противопожарный режим введен в 49 регионах страны, а в 16 введен частично. Во время этого режима запрещено гулять в лесу, разводить открытый огонь, в том числе ставить мангалы вне специальных мест, сжигать сухостой. В этот период усиливается патрулирование природных территорий. За нарушение режима для граждан предусмотрены штрафы до 4 тыс. рублей.

Теги
РоссияПриморский крайЯкутияАмурская область
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