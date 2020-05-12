В Северной Осетии впервые полностью дистанционно напишут диктант на родном языке

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 мая. /ТАСС/. Жители Северной Осетии напишут 13 мая Глобальный диктант на родном языке. Как сообщила в среду пресс-служба Министерства образования и науки республики, он впервые будет проходить полностью в дистанционном формате.

"13 мая, в преддверии Дня осетинского языка и литературы, состоится Глобальный диктант по осетинскому языку, организатором которого выступает Министерство образования и науки РСО-Алания. Впервые диктант пройдет полностью в дистанционном формате, и площадкой для его проведения станет национальная телекомпания "Осетия-Ирыстон", - говорится в сообщении.

После окончания эфира диктант необходимо сфотографировать и отправить на электронную почту iron@mon.alania.gov.ru. Работы будут приниматься в течение 10 минут. Итоги диктанта будут опубликованы на официальном сайте министерства образования и науки республики. Текст диктанта будет читать начальник отдела национального образования и языковой политики министерства Ирина Накусова.

Участники акции могут размещать свои фотографии в социальной сети Instagram с хештегом #глобалондиктант2020#национхайад и отмечать официальный аккаунт министерства @minobrnauki15.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков. Для Северной Осетии остается актуальной проблема незнания осетинами родного языка. По данным ЮНЕСКО, в столице республики городе Владикавказе не владеют родным языком около 80% первоклассников-осетин.