В Кисловодске раздадут 20 тыс. защитных масок

ПЯТИГОРСК, 12 мая. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. защитных масок поступило в Кисловодск, чтобы не допустить распространения коронавируса, часть из них раздадут добровольцы. Об этом сообщил во вторник глава города-курорта Александр Курбатов в Instagram.

"В Кисловодск по поручению главы Ставрополья поступило 20 тыс. масок. Их предоставят в отдел МВД, сотрудникам Национального парка "Кисловодский", в управление по труду и социальной защите и социальным службам, МФЦ", - сообщил Курбатов.

По его словам, также маски передадут волонтерам. Добровольцы на улицах города бесплатно раздадут средства защиты жителям города.

Всего на Ставрополье раздали уже полмиллиона средств защиты.

По данным оперативного штаба, всего в крае 1 125 случаев заражения коронавирусом, среди заболевших 93 - дети, общее число умерших - 21 человек. 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, 71 - в средней степени тяжести, выздоровели за все время 325 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.