Субсидию на покупку жилья получат 16 семей инвалидов на Ставрополье в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 12 мая. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в 2020 году обеспечат жильем 16 инвалидов. На эти цели направят 8 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

"В 2020 году в Ставропольском крае инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет до 1 января 2005 года, получат субсидии на приобретение собственной недвижимости. В этом году из средств федерального бюджета выделено свыше 8 млн рублей, что позволит купить жилье для 16 человек", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на данный момент договор купли-продажи оформляет один человек, остальные занимаются подбором жилья.

Отмечается, что на Ставрополье общее количество людей, состоящих на учете нуждающихся по данной категории, составляет 254 человека. Выделение средств для обеспечения жильем этих граждан запланировано на последующие годы.