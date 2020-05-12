Межмуниципальный транспорт возобновил работу на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Межмуниципальный пассажирский транспорт возобновил работу в Ставропольском крае. Об этом журналистам сообщили во вторник в краевом управлении по информационной политике.

Межмуниципальное сообщение в крае было временно прекращено с 31 марта для соблюдения введенного в регионе режима самоизоляции.

"С 12 мая 2020 года в Ставропольском крае возобновляется движение транспорта по межмуниципальным маршрутам <…> В настоящее время в крае принят план поэтапного снятия ограничительных мер", - говорится в сообщении.

На Ставрополье до 18 мая продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. "В адрес перевозчиков направлены требования о соблюдении условий эпидемиологической обстановки - это обязательное многоразовое проведение дезинфекции транспортных средств, ношение защитных средств органов дыхания, как водителем, так и пассажирами", - цитируются в сообщении слова министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепы.

Пассажирам рекомендовано использовать во время поездки защитные маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Соблюдение мер профилактики будут проверять представители компаний-перевозчиков и контролирующие органы.

В Ставропольском крае с начала пандемии зафиксировано 1 125 случаев заражения коронавирусом, 325 человек выписаны из больниц после выздоровления, 21 пациент умер.