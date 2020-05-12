В Избербаше врачей, лечащих пациентов с COVID-19, разместят в здании медресе

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Муфтият Дагестана предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте муфтията.

Ранее муфтият республики предоставил здание медресе в Уцункульском районе для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как отмечалось, здание медресе расположено в селении Унцукуль.

"Муфтият Дагестана предоставил здание медресе в городе Избербаше для размещения врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией. Здание расположено рядом с центральной Джума-мечетью города. Сейчас занятия в учебном заведении не проводятся", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заместитель муфтия республики Абдулла Салимов выразил готовность оказывать всестороннюю поддержку медработникам и больным, волонтерам. Кроме того, полпред муфтията Дагестана в ЦТО Мурад Исмаилов взял на себя обязательство обеспечивать продуктами питания медиков, борющихся с коронавирусом и размещенных в медресе, уточняется на сайте.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 12 мая 2 888 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 116 человек за сутки), 1008 человек выздоровели. Всего в регионе умерли 23 человека с COVID-19, обследовано почти 29 тыс. человек, из них 4 тыс. в настоящее время находятся на изоляции.