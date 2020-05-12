Фестиваль "Легенда об Амузги" планируют провести в заброшенном дагестанском ауле

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Мастер-классы по ковке стали планируют провести на фестивале "Легенда об Амузги" в одноименном заброшенном дагестанском ауле. Ожидается, что его проведение состоится до середины октября, сообщил ТАСС руководитель проекта Борис Войцеховский.

В мае 2020 года проект "Легенда об Амузги" Дагестанской региональной общественной организации "Народные художественные промыслы Дагестана" стал одним из победителей грантового конкурса Российского фонда культуры. Сумма гранта составляет 800 тыс. руб.

"Амузги - небольшой аул примерно в 40 минутах пешей ходьбы от известного на весь мир аула златокузнецов Кубачи. Когда-то в Амузги жило много людей - это были кузнецы, они ковали клинки, которые славились далеко за пределами Северного Кавказа. Но сейчас Амузги полностью опустел - несколько лет назад умерла его последняя жительница. Цель нашего проекта "Легенда об Амузги" - хотя бы ненадолго оживить заброшенный аул, показать, каким он мог бы быть сегодня, и таким образом привлечь внимание не только к Амузги, но и многим другим аулам Дагестана, которые могут повторить его судьбу", - сказал Войцеховский.

По его словам, фестиваль рассчитан на несколько дней. Планируется, что в нем примут участие выходцы из Амузги, живущие в разных районах Дагестана и за пределами республики, а также туристы.

"Мы планируем восстановить маленькую кузню, чтобы люди посмотрели, как делается амузгинская сталь. Будет национальная кухня, песни, танцы и так далее. Кроме того, мы хотим установить стилизованные черно-белые фигуры, изображающие амузгинцев в самых обычных бытовых ситуациях", - рассказал инициатор проекта.

Изначально проведение фестиваля было запланировано на середину августа, поскольку в это время в Дагестан приезжает наибольшее количество туристов. Однако из-за пандемии коронавируса реализацию проекта придется перенести на осень. "Если в течение лета ситуация [c распространением коронавируса] стабилизируется, мы надеемся сделать до середины октября, когда туристы еще есть", - пояснил собеседник агентства.

История Амузги

Заброшенный Аул Амузги находится в Дахадаевском района Дагестана, на высоте 1557 м над уровнем моря. Еще в начале XX века аул был центром обработки металла и изготовления оружия.

"По качеству стали они были сравнимы с дамасскими. В Амузги ковали клинки, а в Кубачи украшали их, делали ножны и так далее. Но в 1940-х годах амузгинцев начали переселять в другие места, в том числе на территории, с которых были депортированы представители чеченского народа, и аул практически опустел. После войны им разрешили вернуться, но вернулись далеко не все, и позже молодежь продолжала уезжать из горного аула. Последняя жительница Амузги, Патимат Нугаева, в свое время отказавшаяся уезжать, многие годы жила там совершенно одна, она умерла в 2016 году", - рассказал Войцеховский.