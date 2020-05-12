Все главы районов Дагестана поддержали продление ограничений из-за коронавируса

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /ТАСС/. Все главы районов Дагестана, который находится на пятом месте среди регионов РФ по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией, выступили за продление ограничений, введенных в республике в связи с пандемией, сообщил во вторник в эфире регионального телеканала "РГВК Дагестан" глава республики Владимир Васильев.

На сегодняшний день в Дагестане зафиксировано более 2 888 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С 31 марта в регионе действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки. Жителям региона рекомендовано не покидать дома без крайней необходимости и максимально ограничить контакты, а также соблюдать социальную дистанцию.

"Все главы районов выступили за продление мероприятий, которые мы проводим. Хотя у нас есть районы, где обстановка спокойнее, у нас сложная обстановка в мегаполисах", - сказал Васильев.

По его словам, в настоящее время большинство жителей республики соблюдают режим ограничений. "Начали соблюдать правила изоляции. <…> Я внимательно смотрю за индексом самоизоляции. Спасибо тем, кто следует рекомендациям", - отметил глава региона.

Как ранее сообщал Васильев, ситуация с распространением коронавируса в Дагестане остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению. По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике зафиксировано 116 новых случаев заражения, с начала пандемии 1008 человек выздоровели, 23 человека умерли.