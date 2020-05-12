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В Северной Осетии выделят дополнительные 87 млн рублей на выплаты маткапитала

Дополнительные средства выплатят семья, где в 2014 году родились третий и последующий дети

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят дополнительные 87 млн рублей на выплаты маткапитала семьям, где в 2014 году родились третий и последующие дети. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания правительства региона.

"Члены правительства также приняли решение о дополнительном увеличении бюджетных ассигнований министерству труда и социального развития на сумму 87 млн 105 тыс. рублей на осуществление выплат средств материнского капитала семьям, в которых третьи или последующие дети родились (усыновлены) в 2014 году", - говорится в сообщении.

Также был утвержден план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы в республике.

В план действий входит повышение мотивации женщин к ведению здорового образа жизни, улучшение экономического положения женщин, обеспечение роста их благосостояния, профилактика и предупреждение социального неблагополучия и насилия в отношении женщин.

"На федеральном уровне принимаются серьезные меры по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Северная Осетия в полной мере участвует во всех этих программах. А сегодня на нас еще большая ответственность. Все меры социальной поддержки должны доходить до граждан республики своевременно и в полном объеме", - отметил премьер республики Таймураз Тускаев.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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