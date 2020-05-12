Финансирование обеспечения льготников лекарствами выросло в Дагестане в 6,4 раза

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /Корр. ТАСС /. Финансирование лекарственного обеспечения льготной категории граждан в Дагестане за три года увеличилось в 6,4 раза. Об этом во вторник заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала РГВК "Дагестан".

"В 6,4 раза увеличилось финансирование лекарственного обеспечения льготной категории граждан по сравнению с 2017 годом. В 2020 году - 1 млрд 81 млн рублей, а в 2017 году было 167 млн рублей. Существенные изменения. При этом созданы условия, когда эти деньги идут людям, а не на строительство коттеджей двухэтажных", - заявил Владимир Васильев.

По его словам, в 2017-2018 годах республика приобрела 174 машины скорой помощи, 108 из которых были куплены за счет республиканского бюджета.

"Они нам очень понадобились сейчас [в условиях пандемии]", - отметил Васильев.

На сегодняшний день в Дагестане зафиксировано более 2 888 случаев заражения коронавирусом, республика находится на пятом месте среди регионов РФ по этому показателю. Как сообщал ранее глава региона, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению.