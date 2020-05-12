{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Финансирование обеспечения льготников лекарствами выросло в Дагестане в 6,4 раза

В 2020 году оно составило 1 млрд 81 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 12 мая. /Корр. ТАСС /. Финансирование лекарственного обеспечения льготной категории граждан в Дагестане за три года увеличилось в 6,4 раза. Об этом во вторник заявил глава республики Владимир Васильев в эфире телеканала РГВК "Дагестан".

"В 6,4 раза увеличилось финансирование лекарственного обеспечения льготной категории граждан по сравнению с 2017 годом. В 2020 году - 1 млрд 81 млн рублей, а в 2017 году было 167 млн рублей. Существенные изменения. При этом созданы условия, когда эти деньги идут людям, а не на строительство коттеджей двухэтажных", - заявил Владимир Васильев.

По его словам, в 2017-2018 годах республика приобрела 174 машины скорой помощи, 108 из которых были куплены за счет республиканского бюджета.

"Они нам очень понадобились сейчас [в условиях пандемии]", - отметил Васильев.

На сегодняшний день в Дагестане зафиксировано более 2 888 случаев заражения коронавирусом, республика находится на пятом месте среди регионов РФ по этому показателю. Как сообщал ранее глава региона, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается сложной, сейчас в регионе вышли на плато по его распространению.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии выделят дополнительные 87 млн рублей на выплаты маткапитала
Дополнительные средства выплатят семья, где в 2014 году родились третий и последующий дети
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС